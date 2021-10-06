Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dünyanın en şanslı insanı! Kalp krizi geçirip resmi olarak öldü sanılan adam iki kez büyük ikramiyeyi kazandı

Dünyanın en şanslı insanı! Kalp krizi geçirip resmi olarak öldü sanılan adam iki kez büyük ikramiyeyi kazandı

06.10.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kimi durumlarda kendinizi dünyanın en şanssız insanı olarak tanımladığınız olmuştur. Hatta bu kötü giden talihi değiştirmek için birçok yola başvurmuşsunuzdur. Dünyanın en şanslı insanlarından biri kabul edilen Bill Morgan’un hayatı da tam olarak kötü olayların yaşandığı bir dizi gibiydi. Ancak bu talihsizlik zinciri kırıldı ve kendisine iki kez büyük ikramiye çıktı.

Dünyanın en şanslı insanı! Kalp krizi geçirip resmi olarak öldü sanılan adam iki kez büyük ikramiyeyi kazandı

Avustralya’da yaşayan ve tır şoförlüğü yaparak hayatını kazanan Bill Morgan, 1998 yılında bir trafik kazası geçirdi. Mucizevi bir şekilde kazadan sağ çıkmayı başaran Morgan bu sefer de kalp krizi geçirdi. Sırt ağrısı şikayetiyle acile gittiği sırada verilen ilaca alerjik reaksiyon gösteren Morgan’ın kalbi duruma noktasına geldi. Durumu kritikleşen Morgan yoğun bakıma kaldırıldı. Komadayken kalbinin durması nedeniyle resmi olarak ölü sayıldı. Ancak ölüm saatinden 14 dakika sonra bu şanslı adam hayata geri döndü. Uzun bir süre boyunca bitkisel hayatta kalan Morgan’ın doktorları ailesinin ümidini kesmesini söyledi. Fakat mucize bir kez daha yaşandı ve Morgan hayata tutundu.

KÖTÜ KADERİ BİR ANDA DEĞİŞTİ

kapak şans

Komada kaldığı 12. günün sonunda gözlerini açan Morgan, bunun yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu düşünerek yeni bir iş buldu. Kız arkadaşı Lisa Well’e evlenme teklifi etti ve çift evlilik hazırlıklarına başladı. Evlilik hazırlıkları sırasında şans oyunlarına merak salan Morgan, bir bilet aldı ve 17 bin dolar değerinde bir araba kazandı. Yaşam hikayesi basının ilgisini çeken Morgan, kayıt yapıldığı sırada ısrarlar sonucunda yeniden bilet aldı. Bu bilete ise canlı yayında tam 250 bin dolar ikramiye çıktı.

İnanılmaz hikaye! 7 kez yıldırım çarpmasına rağmen hayatta kalmayı başaran Roy Sullivan’ın ölüm nedeni şaşırttıİnanılmaz hikaye! 7 kez yıldırım çarpmasına rağmen hayatta kalmayı başaran Roy Sullivan’ın ölüm nedeni şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya fenomenleri Sude Alkış ve Yağmur Çevik bir araya geldi! Video büyük bir merakla bekleniyorSosyal medya fenomenleri Sude Alkış ve Yağmur Çevik bir araya geldi! Video büyük bir merakla bekleniyor
Erzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladıErzurum'da vahşet! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
O kadar gerçek ki! Şişme bebekleri görenler inanamıyorO kadar gerçek ki! Şişme bebekleri görenler inanamıyor
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Koronavirüsü bilen kahin bitiş tarihini verdi

Koronavirüsü bilen kahin bitiş tarihini verdi

Bikini gerginliğinde ikinci perde! "Kimse kaçmıyor"

Bikini gerginliğinde ikinci perde! "Kimse kaçmıyor"

Ünlü ismin seksi pozunu taklit etti! Paylaşımına beğeni yağdı

Ünlü ismin seksi pozunu taklit etti! Paylaşımına beğeni yağdı

“Sanıldığı gibi değil” dedi! Doğal haline beğeni yağdı

“Sanıldığı gibi değil” dedi! Doğal haline beğeni yağdı

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kira ödemekten bıktı! Bakın nereye yerleşti

Kira ödemekten bıktı! Bakın nereye yerleşti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehaneti de tuttu

“Aynı gün çekildim” dedi! Fotoğraflardaki fark şaşırttı

“Aynı gün çekildim” dedi! Fotoğraflardaki fark şaşırttı

Şok kehanet! İnsanlığın sonu için tarih vermiş!

Şok kehanet! İnsanlığın sonu için tarih vermiş!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.