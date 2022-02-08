“En İyi Kalça” yarışmasına hazırlanıyor! Formunu korumak için cinsellik orucuna girdiğini söyledi

Her yıl düzenlenen Miss BumBum güzellik yarışmasında 27 eyaletten gelen kadınlar en iyi kalçaya sahip olduğunu kanıtlamak için kıyasıya rekabet ediyor. Ülkenin dört bir yanından muhteşem kadınlar bikinilerle poz veriyor, sahnede yürüyor ve çeşitli hayır kurumları için farkındalık yaratıyor. 4.3 milyon Instagram takipçisi olan Raissa Barbosa, bu yılki yarışmaya katılacağını açıklayan ilk isimlerden biri oldu ve kazanmaya çalışmak için alışılmadık bir taktiği var. Birçok sporcu gibi Raissa da yarışmadan önce cinsel oruç tutmayı benimsemeye karar verdi.

“ODAKLANMAK İÇİN CİNSEL ORUÇ TUTMAYI SEÇTİM”

2022 Miss BumBum serisinin lansmanında konuşan Raissa, “Bir süre cinsel oruç tutmaya karar verdim. Kişisel projelerime odaklanmak için bazı şeylerde vazgeçmem gerekiyordu ben de bunu yapmaya karar verdim. Yarışmanın elçisi olmaya odaklanmak istiyorum. Yarışmaya başlamak için çok heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum” dedi.

2015 yılında Miss BumBum unvanını kazanarak ün kazanan Barbarosa, yeniden kendisini bu platformda görmenin mutluluk verici olduğunu anlattı.



