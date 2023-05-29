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'Dünyanın en seksi kadını' seçilmişti! Ashley Graham tülden elbisesiyle poz verdi

29.05.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen büyük beden model Ashley Graham bu defa tülden elbisesiyle dikkat çekti. Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen ünlü model derin göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini adeta mest etti.

'Dünyanın en seksi kadını' seçilmişti! Ashley Graham tülden elbisesiyle poz verdi

Dünyanın ilk büyük beden modeli olarak ünlenen Ashley Graham, Maxim tarafından dünyanın en seksi kadını seçilmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model tülden elbisesiyle verdiği pozlarla dikkat çekti.

Ünlü modelin derin göğüs dekolteli pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Ünlü modele sosyal medyada 'Sana bayılıyorum', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Üç çocuk annesi 35 yaşındaki Amerikalı model hem iddialı ve cesur pozlarıyla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

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2010 yılında yönetmen Justin Ervin ile nikah masasına oturan Ashley Graham cinsel ilişki açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

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