'Dünyanın en seksi kadını' unvanını kaptırdı! Paige Spiranac üzgün değil

ABD'li eski profesyonel golf yıldızı Paige Spiranac daha 29 yaşında Maxim dergisi tarafından 'Yaşayan En Seksi Kadın' ilan edilmişti. Mutluluğunu paylaşan Spiranac, bu unvanı aldığına inanamadığını söylemişti.

Güzel isim bu yıl unvanını Ashley Graham'a kaptırdı. 'Dünyanın en seksi kadını' olarak kıvrımlı model Graham listede birinci sırada yer aldı.

Hal böyle olunca gözler Paige Spiranac'a çevrildi. Bu kararla üzülmediğini ima eden güzel isim 30 yaşındaki kariyerini geliştirmek için başka yollar aramaya devam ediyor.

Paige aynı zamanda YouTube'un yanı sıra bir sürü müstehcen içerik paylaşmaya devam ettiği Instagram'da da aktif olmaya devam ediyor.



