Maxim 'Dünyanın en seksi kadını' seçti! Ashley Graham çıplak şekilde yere uzandı

Sports Illustrated Swimsuit'e kapak olan ilk büyük beden manken Ashley Graham kıvrımlı vücudunu Maxim dergisine sergiledi. Kıvrımlı model derginin mayıs sayısında "Dünyanın en seksi 100 kadını" listesinde birinci sıraya oturdu.

Dünyanın ilk büyük beden modeli olarak ünlenen Ashley Graham, birinci olmasının şerefine dergiye iddialı pozlar verdi.

Üç çocuk annesi 35 yaşındaki Amerikalı model hem göğüs dekolteli pozları hem de çıplak pozlarıyla adından söz ettirdi.

Çıplak halde yere sere serpe uzanan model tülle üzerinin kapatıldığı anları da paylaştı.

KADINLARA İLHAM VERDİ

Kıvrımlı model Graham geçtiğimiz günlerde kendisiyle barışık olmayan kadınlara seslenerek "Genç kadınlara ve inandıkları şeyler için savaşan kadınlara sadece devam etmeleri gerektiğini söylüyorum. Değiştirmek istediğiniz şey için mücadeleye ve çabalamaya devam edin" ifadesini kullanmıştı.