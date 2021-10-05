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Dünyanın en takıntılı ikizleri! Aynı olmak için her şeyi kontrol ediyorlar

05.10.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Los Angeles’ta yaşayan Becky ve Amy ismindeki ikizler tamamen aynı görünmek için akılalmaz bir yönteme başvuruyorlar. İkiz kardeşler aynı görünme bağımlılığa sahip. Onlara göre saçlarındaki lülelerin boyutu, ojelerinin rengi ve şekli ile kiloları aynı olmak zorunda.

Dünyanın en takıntılı ikizleri! Aynı olmak için her şeyi kontrol ediyorlar

45 yaşındaki ikizler hayatlarını aynı geçirmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Birbirleriyle aynı olma bağımlılığa sahip olan ikiz kardeşler, iç çamaşırları da dahil olmak üzere her şeyin aynı olduğundan söz ediyor. Her gün tıpatıp aynı makyajı yaptıklarını belirten kardeşler özellikle oje konusunda takıntılı bir durum yaşıyorlar. İkisinden birinin ojesinde bir çizik oluşması halinde diğer aynı görünmek için benzer bir çizik yaratıyor. Hatta tırnaklarından birinin kırılması söz konusu olduğunda diğer kız kardeş bilinçli bir şekilde tırnağını kırıyor.

BAĞIMLILIKLARI KİLO ALMA SÜRECİYLE BAŞLADI

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İkiz kardeşlerin aynı görünme takıntısı, Amy’in kardeşinden 6 kilo fazla olduğu ergenlik döneminde başladı. İnsanların kiloları sayesinde onları ayırt etmesinden şikayet eden kardeşler 20 yıldır aynı dış görüntüye sahip olmak için uğraşıyor. Kilolarının aynı olmasını isteyen ikizler gün içinde eşit sayıda kalori almaya özen gösteriyor. Yedikleri ve içtiklerinin aynı olduğundan emin olmak için çoğu zaman hassas teraziyi kullanıyorlar.

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AYNI ODADA UYUYORLAR

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Hayatları boyunca 30 dakikadan uzun süre ayrı kalmadıklarını ifade eden ikizler aynı odada uyuyorlar. Birbirleri olmadan uyuyamadıklarını belirten ikizler, “Bu durum aşk hayatımızı etkiliyor. Evliliğin bize uygun olup olmadığından emin değiliz. Çünkü zaten birbirimizin ruh eşiyiz. Ayrıca bir insana ihtiyacımız olduğunu düşünmüyoruz” dedi.

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