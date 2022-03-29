Dünyanın en ünlü kahini Nostradamus’un kehaneti tüyler ürpertti! Üçüncü Dünya Savaşı için tarih verdi: Paris’in büyük kısmı yok edilecek

1503 yılında dünyaya gelen Fransız astrolog, 1555 yılında insanlığın geleceğine dair binlerce kehanet içeren 932 dörtlükten oluşan şiirler yazmasıyla tanındı. Şiirlerini Les Prophéties isimli kitabında toplayan Nostradamus dünyanın oluşumundan bu yana insanlık tarihine dair birçok önemli olayı tahmin etmesi sayesinde dünyada üne kavuştu.

“PARİS’İN BÜYÜK KISMI YOK EDİLECEK”

Nostradamus’un kitabında yer alan 2022 kehanetleri içinde Dünya’ya yaklaşan bir meteor riski, ekonomik çöküş, insanlığın yerine geçen yapay zeka robotları, küresel ısınma ve iklim krizi gibi maddeler yerini aldı.

Kitabın devamında ise 2023 yılını işaret eden ‘Büyük Savaş’ terimi dikkatleri çekti. Uzmanların Üçüncü Dünya Savaşı olarak yorumladığı kehanette savaşın Avrupa’ya sıçrayacağı öngörülüyor. Nostradamus, 3. Dünya savaşı sonrasında Fransa'nın doğudan gelen bir güç tarafından işgal edileceğini söylüyor. Kehanetine “Paris’in büyük kısmı yok edilecek, Fransız şehri Rouen diğer bölgelere göre daha güvenli bir yer olacak” ifadelerini kullandı.



