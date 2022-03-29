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Dünyanın en ünlü kahini Nostradamus’un kehaneti tüyler ürpertti! Üçüncü Dünya Savaşı için tarih verdi: Paris’in büyük kısmı yok edilecek

29.03.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü kahin Nostradamus, 1555 yılında yazdığı Les Prophéties kitabında geleceğe dair kehanetlerini sıraladı. Asıl adıyla Michel de Nostredame, 450 yıl öncesinde uyarıda bulunarak Üçüncü Dünya Savaşı’nın tarihine dikkat çekti. Hitler’in yükselişinden John F. Kennedy'nin suikastı, 11 Eylül saldırılarına kadar pek çok olayı tahmin eden Nostradamus, ‘Büyük Savaş’ olarak tanımladığı ülkeler arası çatışma içinde çarpıcı detaylar ortaya koydu.

Dünyanın en ünlü kahini Nostradamus’un kehaneti tüyler ürpertti! Üçüncü Dünya Savaşı için tarih verdi: Paris’in büyük kısmı yok edilecek

1503 yılında dünyaya gelen Fransız astrolog, 1555 yılında insanlığın geleceğine dair binlerce kehanet içeren 932 dörtlükten oluşan şiirler yazmasıyla tanındı. Şiirlerini Les Prophéties isimli kitabında toplayan Nostradamus dünyanın oluşumundan bu yana insanlık tarihine dair birçok önemli olayı tahmin etmesi sayesinde dünyada üne kavuştu.

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“PARİS’İN BÜYÜK KISMI YOK EDİLECEK”

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Nostradamus’un kitabında yer alan 2022 kehanetleri içinde Dünya’ya yaklaşan bir meteor riski, ekonomik çöküş, insanlığın yerine geçen yapay zeka robotları, küresel ısınma ve iklim krizi gibi maddeler yerini aldı.

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Kitabın devamında ise 2023 yılını işaret eden ‘Büyük Savaş’ terimi dikkatleri çekti. Uzmanların Üçüncü Dünya Savaşı olarak yorumladığı kehanette savaşın Avrupa’ya sıçrayacağı öngörülüyor. Nostradamus, 3. Dünya savaşı sonrasında Fransa'nın doğudan gelen bir güç tarafından işgal edileceğini söylüyor. Kehanetine “Paris’in büyük kısmı yok edilecek, Fransız şehri Rouen diğer bölgelere göre daha güvenli bir yer olacak” ifadelerini kullandı.

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