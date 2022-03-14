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Tüyler ürperten video! Ukrayna, Rusya’nın Fransa’ya saldırması durumunda yaşanacakları gösterdi

14.03.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna parlamentosu, 24 Şubat’tan itibaren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararıyla ülkelerindeki ilerleyişini sürdüren Rus işgaline karşı dünyayı çarpıcı bir videoyla uyardı. Ukrayna, Putin’in Paris’i hedef alması durumunda neler olabileceğine dair bir video yayınladı. Video kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı.

Ukrayna, Rusya işgaline karşı diğer ülkeleri uyarmak için çarpıcı bir video yayınladı. Eyfel Kulesi’nin Rusya’nın işgali karşısında havaya uçurulduğunu gösteren video kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Video, Ukraynalı yetkililerin Rusya’nın şiddetine karşı diğer ülkelere yayılacağı konusundaki uyarısını daha dikkat çekici hale getirmek için Eyfel Kulesi’nin Rus hava saldırısına uğradığı anları gösterdi.

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“TÜM AVRUPA HEDEFİ OLACAK”

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Ukrayna parlamentosu, Putin’in bir sonraki hedefinin tüm Avrupa olacağı konusunda uyarıda bulunan bir videoyu Twitter hesabından paylaştı. Ukraynalı Verkhovna Rada, "Paris'teki ünlü Eyfel Kulesi veya Berlin'deki Brandenburg Kapısı, Rus birliklerinin bitmek bilmeyen bombalamaları altında mı kalacak? Bunun seni ilgilendirmediğini mi düşünüyorsun? Bugün Ukrayna yarın tüm Avrupa olacak. Rusya hiçbir şeyden vazgeçmeyecek.” notunu ekledi.

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Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Fransız başkentinin Rus güçleri tarafından hedef alınması durumunda neler olabileceğini yeniden canlandırdı. Takip eden bir başka paylaşımda ise, "Biz düşersek, siz de düşersiniz. Ukrayna'nın üzerindeki gökyüzünü kapatın ya da bize savaşçılar verin" diye eklediler.

YERLE BİR EDİLDİ

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Ukrayna parlamentosu tarafından paylaşın görüntüler bir turistin Eyfel Kulesi’ni ellerinin arasına alarak poz verdiği anlarla başlıyor. Ardından ise Eyfel Kulesi’ne isabet eden bombasının sesini sirenler ve bebeklerin ağlaması takip ediyor. Videoda ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yürek burkan sözleri de yer aldı: 'Sonuna kadar savaşacağız. Bize yaşama şansı veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Paris Ukrayna
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