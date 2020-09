Dünyanın en ünlü porno yıldızlarının trajik yaşamları

24 yaşında hayatını kaybeden Zoe yeni nişanlanmıştı ve ailesine yakın bir bölgeye taşınmıştı. GoFundMe sayfasındaki açıklamada konuyla ilgili “Sektörü bıraktıktan sonra Zoe Parker eve, Teksas’a ailesinin yanına dönerek yeni bir hayata başlamıştı. Her şey harika gidiyordu ve son olarak nişanlandığını duyurmuştu. Hayatında ilk kez her anlamda mutluydu” sözleri yer alıyor. Zoe’nin ölüm nedeni henüz ortaya çıkmadı.

Fabulous Digital’a konuşan, şarkıcı ve oyuncu Raylin Joy “Sektördeki kariyer süresi çok hızlı geçiyor. Uzun zamandır içinde olanlar için bile aslında çok kısa. Çünkü her yıl yeni kızlar türüyor. Sektörde en iyi olmadıkları sürece, hızlıca kayboluyorlar. Bazen porno ile ilgili damgalamalar, üstesinden gelinemeyecek kadar fazla olabiliyor. İnsanlar porno sektöründe bir kadınsanız tuhaf biri olmanız gerektiğini düşünüyor” dedi.

Porno endüstrisi üzerine çalışan davranış bilimcisi Gad Saad ise “Kameralar açıkken herkes mutludur. Sorun, işin insanları mutsuz etmesi. Telefonları çalmayı bıraktığında ‘peki şimdi ne olacak’ diye düşünüyorlar. Porno yıldızlarının gelecek için iyi bir yedek planı yok” dedi.

İşte bazı porno yıldızlarının yaşamları;

AUGUST AMES: 23 YAŞINDA İNTİHAR ETTİ

Kanadalı yıldız, kariyerine 2013 yılında başladı ve kısa sürede internetteki en ünlü porno yıldızlarından biri haline geldi.

Pornhub’daki videoları 425 milyondan fazla görüntülenme aldı ve 374 bin sterlin değerinde net gelir elde etti.

Porno film yönetmeni 43 yaşındaki Kevin Moore ile evli olan August Ames, Aralık 2017’de trajik bir şekilde yaşamına son verdi.

August, Kasım 2017 ve Ocak 2018 yılları arasında aşırı doz uyuşyurucu ve intihar nedeniyle ölen beş porno yıldızından biriydi.

Jon Ronson, The Last Days of August adlı podcastinde bu trajik olayı araştırdı. August’un Los Angeles’ta bir parkta kendini asmasının nedeni siber zorbalıktı. Ancak Jon, ölmeden sadece altı hafta önce çekilen bir filmde rahatsız edici ve şiddet dolu sahneler olduğunu ve bu sahnelerin August’un intiharında tetikleyici olma olasılığı bulunduğunu iddia ediyor.