Dünyanın en ünlü porno yıldızlarının trajik yaşamları

Nişanlısı tarafından GoFundMe’de yapılan açıklamaya göre Zoe, Cumartesi gecesi uykusunda hayatını kaybetti. 24 yaşındaki yıldız, nişanlandıktan birkaç hafta sonra uykusunda öldü.

2014 ve 2019 yılları arasında Zoe 120’den fazla filmde rol aldı.

Cenaze masraflarını karşılayabilmek için açılan GoFundMe sayfasında “12 Eylül Cumartesi gece 02:00 sularında Zoe Parker’ın uykusunda öldüğünü duyurmaktan dolayı üzgünüz. Henüz 24 yaşındaydı” açıklaması yer alıyor. 24 yaşında hayatını kaybeden Zoe yeni nişanlanmıştı ve ailesine yakın bir bölgeye taşınmıştı. GoFundMe sayfasındaki açıklamada konuyla ilgili “Sektörü bıraktıktan sonra Zoe Parker eve, Teksas’a ailesinin yanına dönerek yeni bir hayata başlamıştı. Her şey harika gidiyordu ve son olarak nişanlandığını duyurmuştu. Hayatında ilk kez her anlamda mutluydu” sözleri yer alıyor. Zoe’nin ölüm nedeni henüz ortaya çıkmadı. Jenni Lee, porno endüstrisini bir diğer büyük ismi. Lee’nin, Las Vegas’ın altındaki fare dolu bir tünelde Hollandalı bir film ekibi tarafından bulunduğu haberi tüm porno endüstisinde şok dalgası yaratmıştı.

37 yaşındaki oyuncu artık evsiz olmasına rağmen, çoğu uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden yeraltı insanlarının daha kabullenici olduğunu ve gerçek arkadaşlar edinmiş gibi hissettiğini söylemişti. Stephanie Saddora olarak bilinen Jenni Lee, kendi döneminin en büyük isimlerinden biriydi.

Las Vegas’ın tekin olmayan bölgelerinde yüzlerce insanın yaşadığı düşünülüyor.

Evsiz insanlar artıklarla besleniyor ve yataklarda vardiyalı olarak yatıyor.

Sektör, genç yetenekleri kullanıp yok etmekle suçlanıyor. August Ames 23 yaşında kendini öldürdü, Mia Khalifa IŞİD’den ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldı ve Janine Lindemulder hapse girdi. Fabulous Digital’a konuşan, şarkıcı ve oyuncu Raylin Joy “Sektördeki kariyer süresi çok hızlı geçiyor. Uzun zamandır içinde olanlar için bile aslında çok kısa. Çünkü her yıl yeni kızlar türüyor. Sektörde en iyi olmadıkları sürece, hızlıca kayboluyorlar. Bazen porno ile ilgili damgalamalar, üstesinden gelinemeyecek kadar fazla olabiliyor. İnsanlar porno sektöründe bir kadınsanız tuhaf biri olmanız gerektiğini düşünüyor” dedi.

Porno endüstrisi üzerine çalışan davranış bilimcisi Gad Saad ise “Kameralar açıkken herkes mutludur. Sorun, işin insanları mutsuz etmesi. Telefonları çalmayı bıraktığında ‘peki şimdi ne olacak’ diye düşünüyorlar. Porno yıldızlarının gelecek için iyi bir yedek planı yok” dedi. İşte bazı porno yıldızlarının yaşamları; AUGUST AMES: 23 YAŞINDA İNTİHAR ETTİ Kanadalı yıldız, kariyerine 2013 yılında başladı ve kısa sürede internetteki en ünlü porno yıldızlarından biri haline geldi.

Pornhub’daki videoları 425 milyondan fazla görüntülenme aldı ve 374 bin sterlin değerinde net gelir elde etti. Porno film yönetmeni 43 yaşındaki Kevin Moore ile evli olan August Ames, Aralık 2017’de trajik bir şekilde yaşamına son verdi. August, Kasım 2017 ve Ocak 2018 yılları arasında aşırı doz uyuşyurucu ve intihar nedeniyle ölen beş porno yıldızından biriydi. Jon Ronson, The Last Days of August adlı podcastinde bu trajik olayı araştırdı. August’un Los Angeles’ta bir parkta kendini asmasının nedeni siber zorbalıktı. Ancak Jon, ölmeden sadece altı hafta önce çekilen bir filmde rahatsız edici ve şiddet dolu sahneler olduğunu ve bu sahnelerin August’un intiharında tetikleyici olma olasılığı bulunduğunu iddia ediyor.