Dünyanın en ünlü restoran zincirinde üniforma krizi! Çalışanların giymesi için dağıtılan şortlar tepki çekti

Hooters, Amerika’nın en ünlü restoran zincirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Restoranın tüm dünyada ünlenmesinin temel nedeni ise yemeklerinden çok çalışanları. Çalışanları özel olarak seçilen restoranda üniforma olarak ise mini şort ve atlet kullanılıyor. Her mevsimde bu üniformalarıyla müşterilerine servis yapan restoran bir düzenlemeye gitti. Yeni üniformalarındaki şortların boyu çalışanların sert tepkisine neden oldu. Sosyal medya hesabından yeni üniformalarını eleştiren çalışanlara bazı kullanıcılar destek verirken bazıları ise olumsuz yorumlar yaptı.

ÜNİFORMA YENİLİĞİNE TEPKİ GELDİ

2011 yılında ülkemizde de açılması planlanan Hooters, son anda Türkiye pazarına girmeme kararı almıştı. O yıllarda restoranın açılacağı yer dâhi belliydi ve basına duyurulmuştu. Amerika’da birçok müdavimi bulunan restoran kılık kıyafet kurallarında yeniliğe giderek üniformalarını değiştirmeye karar verdi. Çalışanlara dağıtılan yeni şort tartışma konusu oldu.

Mini şortlarıyla servis yapan restoranın artık çalışanlarından tagayı anımsatan bir kıyafet giymelerini istemesi tartışma yarattı. 80'lerden beri neredeyse aynı formayı kullanan restoranın yaptığı bu radikal değişiklik insanları kızdırdı. Çalışanlar TikTok hesabında bu yeni şortlarına isyan etti.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Çalışanların yeni kıyafetlerine karşı gösterdikleri tutum sosyal medyada yeni bir tartışma konusuna dönüştü. Kimi kullanıcılar bu kıyafeti giymek istemeyen çalışanların işte ayrılabileceğini söyledi. Kimileri ise başta sözleşme imzalarken giymeyi kabul ettikleri şortun bu olmadığını ve şirketin bu değişiklik konusunda kesin bir karar alamayacağını dile getirdi.



