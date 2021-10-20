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Dünyanın en ünlü restoran zincirinde üniforma krizi! Çalışanların giymesi için dağıtılan şortlar tepki çekti

20.10.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ülkemizde de açılması planlanan ve son anda vazgeçilen ünlü restoran zinciri Hooters, yemeklerinden çok çalışanlarıyla popüler. Seksi kadın çalışanları ve üniformalarıyla dikkatleri üzerine çeken restoran bir kez daha tartışmaların odağına yerleşti. Tartışma yaratan yenilikte Hooters, çalışanlarına giymeleri için yeni şortlar dağıttı ve yeni üniformalar tepkilere neden oldu.

Dünyanın en ünlü restoran zincirinde üniforma krizi! Çalışanların giymesi için dağıtılan şortlar tepki çekti

Hooters, Amerika’nın en ünlü restoran zincirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Restoranın tüm dünyada ünlenmesinin temel nedeni ise yemeklerinden çok çalışanları. Çalışanları özel olarak seçilen restoranda üniforma olarak ise mini şort ve atlet kullanılıyor. Her mevsimde bu üniformalarıyla müşterilerine servis yapan restoran bir düzenlemeye gitti. Yeni üniformalarındaki şortların boyu çalışanların sert tepkisine neden oldu. Sosyal medya hesabından yeni üniformalarını eleştiren çalışanlara bazı kullanıcılar destek verirken bazıları ise olumsuz yorumlar yaptı.

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ÜNİFORMA YENİLİĞİNE TEPKİ GELDİ

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2011 yılında ülkemizde de açılması planlanan Hooters, son anda Türkiye pazarına girmeme kararı almıştı. O yıllarda restoranın açılacağı yer dâhi belliydi ve basına duyurulmuştu. Amerika’da birçok müdavimi bulunan restoran kılık kıyafet kurallarında yeniliğe giderek üniformalarını değiştirmeye karar verdi. Çalışanlara dağıtılan yeni şort tartışma konusu oldu.

Mini şortlarıyla servis yapan restoranın artık çalışanlarından tagayı anımsatan bir kıyafet giymelerini istemesi tartışma yarattı. 80'lerden beri neredeyse aynı formayı kullanan restoranın yaptığı bu radikal değişiklik insanları kızdırdı. Çalışanlar TikTok hesabında bu yeni şortlarına isyan etti.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

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Çalışanların yeni kıyafetlerine karşı gösterdikleri tutum sosyal medyada yeni bir tartışma konusuna dönüştü. Kimi kullanıcılar bu kıyafeti giymek istemeyen çalışanların işte ayrılabileceğini söyledi. Kimileri ise başta sözleşme imzalarken giymeyi kabul ettikleri şortun bu olmadığını ve şirketin bu değişiklik konusunda kesin bir karar alamayacağını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Amerika
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