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İç çamaşırı tabularını yıktı! Fenomen Jake Andrich’in tanga ile verdiği poz sosyal medyada popüler oldu

19.08.2021 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok ve Instagram fenomeni olan Jake Andrich, diğer erkekleri içinde en rahat hissettikleri iç çamaşırını giymeye teşvik etmek amacıyla Instagram hesabından mavi bir tangayla çekilen fotoğrafını paylaştı.

İç çamaşırı tabularını yıktı! Fenomen Jake Andrich’in tanga ile verdiği poz sosyal medyada popüler oldu

İç çamaşırı kişinin en mahrem ve kendisini en rahat hissettiği kıyafetidir. Bu nedenle günlük hayat aktivitelerini yaparken iç çamaşırının rahat olmasını isterler. Rahatsız ya da huzursuz hissettiren bir iç çamaşırı tüm günün kabusu olabilir. Geleneksel olarak kadın ve erkeklerin giyebilecekleri iç çamaşırı modelleri bellidir. Erkekler, boxer veya külotlarla sınırlı seçeneklerle, kıyafetlerinin altına ne giyecekleri konusunda daha az seçeneğe sahiptir. Ancak sosyal medya fenomeni Jake Andrich, kalıpları alt üst ederek bütün iç çamaşırı modellerinin erkeklere açık olduğunu söyledi.

KIZ ARKADAŞI İSTEMİŞ

Kız arkadaşının isteği üzerine kadın iç çamaşırlarını denediğini ifade eden Jake Andrich, "İlk başta kendimi rahat hissetmedim ama çok geçmeden bunun normal olabilen bir şey olduğunu anladım. Bunun beni daha az erkek yaptığını düşünmüyorum” dedi. "Boksör giyen kadınlar varsa biz neden yapamıyoruz?" diye takipçilerine sordu.

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Instagram’da 500 bin, TikTok’ta ise 4 milyondan fazla takipçiye sahip olan Andrich’in mavi tanga ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada bir anda popüler oldu. Paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.

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tiktok Instagram
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