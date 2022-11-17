Dünyanın en ünlü yetişkin içerik yıldızlarından biri! Abella Danger: ''Gerçekten seks yapıyosanız...''

18 yaşından beri yetişkin endüstrisinde çalışan 26 yaşındaki Amerikalı yıldız Abella Danger, başarısıyla adından söz ettiren dünyanın en ünlü porno yıldızlarından biri. Sektöre girdiği ilk günden beri inanılmaz bir başarı gösteren Abella, yetişkin kariyerine daha fazla odaklanmak için Miami, Florida'dan Los Angeles, California'ya taşındı.

OLABİLECEKLERİ ÖNGÖRMÜŞTÜ

Kariyerinin devamında da bir başarıdan diğerine geçen Abella, işinin onun için bazı şeyleri zorlaştırdığını söyledi.

Porno yapma kararının çeşitli fırsatları kapatacağını bildiğini söyleyen genç yıldız "Toplumun nasıl olduğunu anlıyorum. Toplum uyuşturucu ve şiddeti teşvik ediyor. Seks fikrini de teşvik edebilir, ancak gerçekten seks yapıyorsanız 'sürtük' ilan ediliyorsunuz.” diye konuştu.

SON GÜLEN KENDİSİ OLDU

Neyse ki Abella, karşılaştığı tüm önyargılara rağmen mali kazançları sayesinde son gülen olmayı başardı. İşi ve bir milyondan fazla takipçisi olan Instagram sayfası ile net servetini yaklaşık 2,6 milyon sterline çıkaran yıldız şimdi yetişkin filmlerinde yönetmen olarak çalışıyor.

''ONLAR İZLEMESEYDİ...''

Sonunda ana akım Hollywood'a geçme hayalleri olsa da maalesef yetişkin endüstrisini çevreleyen büyük önyargının farkında. “İşimden dolayı birçok insan benimle çalışmak istemiyor. Ama biliyorum ki onlar porno filmlerimi izlemeseydi bunca şeyi yapamazdım!” diye konuştu.