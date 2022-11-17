Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Dünyanın en ünlü yetişkin içerik yıldızlarından biri! Abella Danger: ''Gerçekten seks yapıyosanız...''

Dünyanın en ünlü yetişkin içerik yıldızlarından biri! Abella Danger: ''Gerçekten seks yapıyosanız...''

17.11.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en ünlü yetişkin içerik yıldızlarından biri olan Abella Danger, başarısına rağmen hala onunla çalışmak istemeyen insanlar olduğunu açıkladı. Birçok insanın porno filmlerini izlemesine rağmen içine düştükleri önyargılar sebebiyle çoğunlukla kendisiyle çalışmak istemediğini dile getirdi.

Dünyanın en ünlü yetişkin içerik yıldızlarından biri! Abella Danger: ''Gerçekten seks yapıyosanız...''

18 yaşından beri yetişkin endüstrisinde çalışan 26 yaşındaki Amerikalı yıldız Abella Danger, başarısıyla adından söz ettiren dünyanın en ünlü porno yıldızlarından biri. Sektöre girdiği ilk günden beri inanılmaz bir başarı gösteren Abella, yetişkin kariyerine daha fazla odaklanmak için Miami, Florida'dan Los Angeles, California'ya taşındı.

OLABİLECEKLERİ ÖNGÖRMÜŞTÜ

283426496_357971916318199_3736743857824035424_n

Kariyerinin devamında da bir başarıdan diğerine geçen Abella, işinin onun için bazı şeyleri zorlaştırdığını söyledi.

275968403_121775543575982_735514188228369418_n

Porno yapma kararının çeşitli fırsatları kapatacağını bildiğini söyleyen genç yıldız "Toplumun nasıl olduğunu anlıyorum. Toplum uyuşturucu ve şiddeti teşvik ediyor. Seks fikrini de teşvik edebilir, ancak gerçekten seks yapıyorsanız 'sürtük' ilan ediliyorsunuz.” diye konuştu.

SON GÜLEN KENDİSİ OLDU

okok

Neyse ki Abella, karşılaştığı tüm önyargılara rağmen mali kazançları sayesinde son gülen olmayı başardı. İşi ve bir milyondan fazla takipçisi olan Instagram sayfası ile net servetini yaklaşık 2,6 milyon sterline çıkaran yıldız şimdi yetişkin filmlerinde yönetmen olarak çalışıyor.

''ONLAR İZLEMESEYDİ...''

0_unknown_297765478_110273266366

Sonunda ana akım Hollywood'a geçme hayalleri olsa da maalesef yetişkin endüstrisini çevreleyen büyük önyargının farkında. “İşimden dolayı birçok insan benimle çalışmak istemiyor. Ama biliyorum ki onlar porno filmlerimi izlemeseydi bunca şeyi yapamazdım!” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırı giymedi! Ceketinin düğmeleri zor kapanınca...

İç çamaşırı giymedi! Ceketinin düğmeleri zor kapanınca...

 Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

Yetimhane ziyareti için tercih ettiği dekolte giysi tepki çekti!

 İç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktü

İç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktü

 İç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktü

İç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğünlerinde dans etmek yerine halter kaldırdılar!Düğünlerinde dans etmek yerine halter kaldırdılar!
Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı! Derede gördüğü pitonu atkı gibi boynuna doladı!
2 metrelik atlama ipini cinsel organına soktu! Gören şoke oldu2 metrelik atlama ipini cinsel organına soktu! Gören şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
porno

En Çok Okunan Trend Haberler

Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

İç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktü

İç çamaşırlı pozları mest etti! Beğeni butonu çöktü

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Gelin 23, damat 63 yaşında! Merak konusu: Cinsel hayatları...

Gelin 23, damat 63 yaşında! Merak konusu: Cinsel hayatları...

İlginizi Çekebilir

Bu görüntüden kurtulmak çok kolay! İlacı evinizde: Kaynatıp sürün

Bu görüntüden kurtulmak çok kolay! İlacı evinizde: Kaynatıp sürün

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Donald Trump'tan damadına şakayla karışık gözdağı!

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.