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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyayı sallamaya devam ediyor! Ceketinin düğmeleri zor kapanınca...

15.11.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın dört bir yanında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mia Malkova sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. 11.2 milyon takipçisi bulunan hesabından seksi fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Malkova son olarak beyaz ceketi ve siyah dantelli iç çamaşırıyla poz verdi. Fenomen ismin pozu kısa sürede dikkatleri çekti.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova sosyal medyayı sallamaya devam ediyor! Ceketinin düğmeleri zor kapanınca...

Yetişkin film sektörünün en bilinen isimlerinden biri olan Mia Malkova, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından sıklıkla dekolteli ve iç çamaşırlı pozlarını paylaşan Malkova yine hayranlarını şaşırtmadı. Bu kez beyaz bir ceketle poz veren Malkova ceketinin içine sütyen giymeyi tercih etmedi. Fenomen ismin ceketinin alt kısmından gözüken siyah dantelli iç çamaşırı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

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Sevenlerinin ilgisini çeken pozlarıyla Los Angeles’tan hayranlarını selamlayan Malkova gönderisine, “Öylece uzanıyorum, ne yapıyosun?” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları kısa sürede Malkova’nın gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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Yarım gün içinde 185 bin beğeniye ulaşan gönderi binlerce yorum aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Kesinlikle çarpıcı ve seksi görünütyorsun” notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Auran inanılmaz seksi” yorumunu yaptı.

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