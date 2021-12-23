Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, çocuklarına anne olabilecek kadını bulmak için Rusya’ya gitti

Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen, kendisine iyi bir eş ve gelecekteki çocuklarına da iyi bir anne olacak kadını bulabilmek için Moskova’ya gittiğini söyledi. 39 yaşındaki Kösen, hipofiz bezini etkileyen ve büyüme hormonunun normalinden daha fazla üretilmesine neden olan bir tümör nedeniyle 2.51 metre boyunda. Türk çiftçi Kösen, uzun boylu olmaya alıştığını belirtse de kimi durumlarda ise bazı zorluklar ve rahatsızlıklarla karşılaştığını dile getiriyor.

“ARAMIZDAKİ EN BÜYÜK SORUN İLETİŞİM”

2013 yılında 29 yaşındaki Merve Dido isimli Suriyeli bir kadınla evlenen Kösen, aradığı mutluluğu bulamayınca boşanmıştı. Evliliği hakkında verdiği bir röportajda Kösen eşiyle en büyük sorunlarının iletişim olduğunu belirtmişti. Çünkü Suriyeli olan Merve Arapça konuşurken, Kösen ise Türkçe konuşuyordu ve ikili birbirlerini anlayamıyordu. Kısa süre önce bekar olmanın tadını çıkarttığını dile getiren Kösen, Aralık ayının başlarında bir uçağa atladı ve yeni bir eş adayı bulmak için Moskova’ya gitti.

Rus kadınlarının inanılmaz güzelliğe ve sevgi dolu bir ruha sahip olduğunu duyduğunu belirten Kösen, Rus bir gelinle evlenmek istediğine karar verdiğini söyledi. ‘Bırak Konuşsunlar’ programına katılan Kösen, “Eşimi Türkiye’ye götürmek istiyorum. Rus kadınlarının tutkulu ve kibar erkekleri sevdiğini duydum. Benim için kolay olacak” dedi.



