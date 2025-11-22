Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyanın en uzun su altı mağarası: Rekor kırdı! Mayaların izleri bulundu

Meksika’nın Tulum bölgesinde bulunan dünyanın en uzun su altı mağarası Sistema Ox Bel Ha, yapılan yeni keşiflerle sanılandan çok daha büyük çıktı. Su altı dalgıçlarının haritaladığı yeni bölümlerle birlikte sistemin uzunluğu 524 kilometreye ulaştı. Uzmanlar, hala keşfedilmeyi bekleyen geniş alanlar olduğunu belirterek mağaranın gelecekte dünyanın en uzun mağara sistemi olabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Dünyanın en uzun su altı mağarası: Rekor kırdı! Mayaların izleri bulundu
Sedef Karatay

Meksika’nın Tulum kenti yakınlarında bulunan Sistema Ox Bel Ha, yeni ölçümlerle birlikte 524 kilometreye ulaşarak rekorunu genişletti.

Dünyanın en uzun su altı mağarası: Rekor kırdı! Mayaların izleri bulundu 1

SU ALTINDA DEVASA BİR LABİRENT

"Üç Su Yolu" anlamına gelen Maya kökenli Ox Bel Ha, tamamen su altında bulunan dünyanın en uzun mağarası olarak biliniyor. Toplam uzunluğu en az 686 kilometre olan ABD’deki Mammoth Mağaraları dünyanın en uzun mağara sistemi konumunda olsa da, Ox Bel Ha su altı mağaraları arasında açık ara lider.

Tamamen su altında olması, bu devasa yapının keşfini son derece zorlu hale getiriyor. 1996’da Batılı kaşifler tarafından fark edilen sistemde düzenli araştırmalar birkaç yıl sonra başladı ve o günden bu yana dalgıçlar yeni bölümleri haritalandırmaya devam ediyor.

Dünyanın en uzun su altı mağarası: Rekor kırdı! Mayaların izleri bulundu 2

ZORLU KEŞİF: GÜVENLİK İPLERİ VE OKSİJEN HESAPLAMALARI

Mağarada ilerleyen dalgıçlar, dönüş yolunu kaybetmemek ve keşfedilen güzergahları kayıt altına almak için güvenlik ipleri döşüyor. Su altı dalışlarında oksijen tüketimi, yüzerlilik ve görüş mesafesi gibi unsurlar büyük önem taşıyor. Her yeni bölüm keşfedildikçe sistemin toplam uzunluğu yeniden güncelleniyor ve haritalama çalışmaları sürüyor.

GİZEMLİ YENİ BÖLÜM

Birkaç yıl önce gerçekleştirilen yeniden ölçüm çalışmaları sırasında dalgıçlar, daha önce hiç girilmemiş yaklaşık 10 kilometrelik yeni bir geçit ağı keşfetti.

Keşfi yapan ekip, “Büyük şaşkınlıkla buraya ilk kez bizim ulaştığımızı fark ettik” ifadeleriyle o anları aktarmıştı.

Bu keşiften sonra mağaranın bilinen uzunluğu 496,8 kilometreden 524 kilometreye çıktı. Güncellemeler, bölgedeki su altı ekosistemini koruma çalışmaları yürüten CINDAQ tarafından paylaşıldı.

Dünyanın en uzun su altı mağarası: Rekor kırdı! Mayaların izleri bulundu 3

KISA SÜRELİ REKOR KAYBI

Ox Bel Ha, 2018’de kısa süreliğine unvanını kaybetmişti. Meksika’daki iki ayrı su altı mağarasının bağlantısının keşfedilmesiyle rekor bir süre başka bir sisteme geçmişti. Üstelik o mağaralarda eski Maya uygarlığına ait kalıntılar da bulunmuştu.

Bugün ise Ox Bel Ha, dünyanın en uzun su altı mağarası unvanını yeniden ve güçlü biçimde elinde tutuyor.

DÜNYANIN EN UZUN MAĞARASI OLABİLİR

Uzmanlar, keşiflerin aynı hızla devam etmesi halinde Ox Bel Ha’nın yalnızca su altı mağaraları arasında değil, tüm mağara sistemleri arasında dünyanın en uzunu olabileceğini belirtiyor.

Dünyanın en uzun su altı mağarası: Rekor kırdı! Mayaların izleri bulundu 4

Bu devasa yeraltı su ağı, her yeni keşifte sınırlarını biraz daha genişleterek bilim dünyasında heyecan yaratmaya devam edecek gibi görünüyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
22 Kasım'da yıldızlar ne söylüyor? Tarot kartları aşk, iş ve sağlık için ışık tutuyor!22 Kasım'da yıldızlar ne söylüyor? Tarot kartları aşk, iş ve sağlık için ışık tutuyor!
Ülke lideri kredi kartı ekstresini paylaştı! Striptiz kulübü detayı! Ülke lideri kredi kartı ekstresini paylaştı! Striptiz kulübü detayı!

Anahtar Kelimeler:
Meksika mağara sualtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.