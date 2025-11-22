Dünyanın en uzun su altı mağarası: Rekor kırdı! Mayaların izleri bulundu

Meksika’nın Tulum kenti yakınlarında bulunan Sistema Ox Bel Ha, yeni ölçümlerle birlikte 524 kilometreye ulaşarak rekorunu genişletti.

SU ALTINDA DEVASA BİR LABİRENT

"Üç Su Yolu" anlamına gelen Maya kökenli Ox Bel Ha, tamamen su altında bulunan dünyanın en uzun mağarası olarak biliniyor. Toplam uzunluğu en az 686 kilometre olan ABD’deki Mammoth Mağaraları dünyanın en uzun mağara sistemi konumunda olsa da, Ox Bel Ha su altı mağaraları arasında açık ara lider.

Tamamen su altında olması, bu devasa yapının keşfini son derece zorlu hale getiriyor. 1996’da Batılı kaşifler tarafından fark edilen sistemde düzenli araştırmalar birkaç yıl sonra başladı ve o günden bu yana dalgıçlar yeni bölümleri haritalandırmaya devam ediyor.

ZORLU KEŞİF: GÜVENLİK İPLERİ VE OKSİJEN HESAPLAMALARI

Mağarada ilerleyen dalgıçlar, dönüş yolunu kaybetmemek ve keşfedilen güzergahları kayıt altına almak için güvenlik ipleri döşüyor. Su altı dalışlarında oksijen tüketimi, yüzerlilik ve görüş mesafesi gibi unsurlar büyük önem taşıyor. Her yeni bölüm keşfedildikçe sistemin toplam uzunluğu yeniden güncelleniyor ve haritalama çalışmaları sürüyor.

GİZEMLİ YENİ BÖLÜM

Birkaç yıl önce gerçekleştirilen yeniden ölçüm çalışmaları sırasında dalgıçlar, daha önce hiç girilmemiş yaklaşık 10 kilometrelik yeni bir geçit ağı keşfetti.

Keşfi yapan ekip, “Büyük şaşkınlıkla buraya ilk kez bizim ulaştığımızı fark ettik” ifadeleriyle o anları aktarmıştı.

Bu keşiften sonra mağaranın bilinen uzunluğu 496,8 kilometreden 524 kilometreye çıktı. Güncellemeler, bölgedeki su altı ekosistemini koruma çalışmaları yürüten CINDAQ tarafından paylaşıldı.

KISA SÜRELİ REKOR KAYBI

Ox Bel Ha, 2018’de kısa süreliğine unvanını kaybetmişti. Meksika’daki iki ayrı su altı mağarasının bağlantısının keşfedilmesiyle rekor bir süre başka bir sisteme geçmişti. Üstelik o mağaralarda eski Maya uygarlığına ait kalıntılar da bulunmuştu.

Bugün ise Ox Bel Ha, dünyanın en uzun su altı mağarası unvanını yeniden ve güçlü biçimde elinde tutuyor.

DÜNYANIN EN UZUN MAĞARASI OLABİLİR

Uzmanlar, keşiflerin aynı hızla devam etmesi halinde Ox Bel Ha’nın yalnızca su altı mağaraları arasında değil, tüm mağara sistemleri arasında dünyanın en uzunu olabileceğini belirtiyor.

Bu devasa yeraltı su ağı, her yeni keşifte sınırlarını biraz daha genişleterek bilim dünyasında heyecan yaratmaya devam edecek gibi görünüyor.