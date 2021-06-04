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Dünyanın en yaşlı dövme sanatçısı, Whang Od Oggay geleneğin son temsilcisi olarak tarihe geçti

04.06.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

104 yaşındaki Whang Od Oggay, Filipinler’de yaşıyor. Geleneksel Kalinga dövme sanatının son temsilcisi olarak çocukluğundan beri hayal ettiği işi yapıyor. Filipinlerin kuzeyindeki dağlık bir bölge olan Kalinga’da yaşayan Oggay, en yaşlı dövme sanatçısı olarak tarihe geçti.

Dünyanın en yaşlı dövme sanatçısı, Whang Od Oggay geleneğin son temsilcisi olarak tarihe geçti

Diken, bambu çubuk, kömür ve su kullanarak hayat verdiği dövmeleri yalnızca Filipinler’de değil tüm dünyanın genelinde tanınıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler Oggay’a dövme yaptırmak için oldukça zor bir yoldan geçiyor. Dövmek yaptırmak isteyenler Buscalan’daki dağ köyüne ulaşmak için Manila’nın kuzeyine doğru araçla 15 saatlik bir yolculuk gerçekleştirmek zorunda kalıyor. Araba yolculuğunun sonrasında ise orman ve pirinç tarlalarından yürüyerek bu zor yolculuğu tamamlıyorlar.

Geleneksel el işi sanatını uygulamak için Whang Od, greyfurt ağacı dikeni, 30.4 cm uzunluğunda bambu çubuğu, kömür ve su kullanıyor. Kendi ürettiği mürekkepi derinin içine yüklemek için diken ve bambu kullanıyor. Whang Od’un yaptığı kalıcı dövmeler, çeşitli çizgiler, basit şekiller, tribal desenler ve hayvan figürlerinden oluşuyor. Yapılan desenler ise güç ve doğurganlık gibi çeşitli anlamlara sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler
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