Dünyanın en yaşlı modeli unvanına sahipti! Moda sektörüne yön veren isim: Iris Apfel

Butik sahibi olan bir anne ile ayna işi yapan bir babanın kızı olarak 29 Ağustos 1921 tarihinde New York’ta doğdu. Kimlikte ismi Iris Barrel olarak yazılıydı. Iris Barrel, Wisconsin Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar okudu. Okul yıllarında modaya olan tutkusunu fark etti ve daha yakından ilgilenmeye başladı. Moda dergilerinde illüstratör olarak çalıştı. 1948 yılında Carl Aptel ile hayatını birleştirdi. Evlendikten sonra eşi ile birlikte “Old World Weavers” adında bir tekstil firması kurdu. Iris'in 67 yıllık eşi Carl Apfel, Ağustos 2015'te hayatını kaybetti. Halen bu şirkette çalışan Apfel, bununla birlikte stil danışmanlığı yapıyor.

Son dönemde ünlü markaların daha yaşlı modelleri tercih etmesiyle beraber Iris Apfel, tanınan bir isim haline geldi. Kendi açıklamalarında da sıklıkla ifade eden Apfel, onu farklı kılan çanta, kemer, bileklik gibi aksesuarlara tüm servetini harcıyor. Apfel bir röportajında, “Benim için kişisel stilin anahtarı aksesuarlarda yatıyor. Bir arkadaşım büyük gözlüklerim ve bilekliklerimin benim imzam olduğunu söyledi. Çantalarıma, kemerlerime, bileziklerime bir servet yatırdım ve onlarsız ben bir hiçim çünkü bir aksesuar bütün bir kombinin havasını değiştirebilir” diyerek tarzını açıkladı.