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Dünyanın en yaşlı ikizleri! Yeni doğdular ama aslında 29 yaşındalar... 30 yıl önce dondurulan embriyolardan doğdular

23.11.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Philip ve Rachel Ridgeway çifti, 30 yıl önce dondurulmuş embriyolar sayesindeki ikiz bebeklerinin dünya geldiğini anlattı. Doğum en yaşlı embriyolarla gerçekleşen yenidoğan bebek olarak dünya rekoru kırmayı başardı.

Dünyanın en yaşlı ikizleri! Yeni doğdular ama aslında 29 yaşındalar... 30 yıl önce dondurulan embriyolardan doğdular

Dünyanın en yaşlı ikizleri olan Lydia ve Timothy Ridgeway en eski embriyolardan doğan bebekler olarak dünya rekoruyla birlikte gözlerini açtı. Philip ve Rachel Ridgeway çifti dünya rekoru kırmayı beklemediklerini söyleyerek dört çocukları olmasına rağmen daha fazla çocuk sahibi olmak istedikleri için bu yola başvurduklarını dile getirdi. 35 yaşındaki Philip, The Post’a yaptığı açıklamada özellikle uzun yıllardır bekleyen embriyoları seçtiklerini söyleyerek, “Bir bakıma kapan kısılmış hayatları kurtardığımız fikrini sevdik” dedi.

“EN KÜÇÜK OLMALARINA RAĞMEN EN BÜYÜK ÇOCUKLARIMIZ”

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İsmi açıklanmayan bir çift 1992 yılının Nisan ayında embriyolarını dondurarak daha sonraki yıllarda çocuk sahibi olmak istemişti. Ancak embriyolar 2007 yılına kadar bekledikten sonra çift başka bir ailenin kullanmasını isteyerek Tennessee’deki Ulusal Embriyo Bağış Merkezi’ne bağışladılar. Aradan geçen yıllardan sonra Philip ve Rachel Ridgeway çifti çocuk sahibi olmak için bu embriyoları kullanmak istedi.

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Dondurulduktan tam 29 yıl 10 ay sonra çözülmüş embriyolardan beşine ulaşıldı. Süreç içinde üç embriyo canlı kalbildi ve Rachel’in rahmine transfer edildi. Bu transfer ise sağlıklı bir şekilde tamamlandı. Philip Ridgeway doğumun gerçekleşmesinden sonra ise, En küçük olmalarına rağmen aslında en büyük çocuklarımız” dedi.

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