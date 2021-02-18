Dünyanın en zengin ailelerinden birinin kızı olan Tamara Ecclestone sütünü bağışlamak istediğini açıkladı

Jay Ratland ile evlendikten sonra Eylül ayında ikinci kızları Serena’yı kucaklarına alan çift sosyal medyanın gündemine yerleşti. Tamara Ecclestone geçtiğimiz gün İsviçre'de yaşayan takipçilerinden enteresan bir istekte bulundu. Instagram hikayelerinde, Serena'nın ablası Sophia'yı dünyaya getirdiği zaman İngiltere'de fazla sütünü bağışladığını belirtti. Bu bağışı ikinci gebeliğinden sonra yeniden yapmak istediğini söyleyen Tamara, sosyal medya hesabından yayınladığı hikayesiyle takipçilerinden yardım istedi.

Tamara paylaşımında, “İsviçre'de süt bağışı yapabileceğim bir site bilen var mı? Sağdığım ve henüz kullanılmamış sütümü bağışlamak istiyorum. Bunu daha önce İngiltere'de yapıyordum ama İsviçre'de nasıl oluyor bilmiyorum. Fazla sütümü atmak istemiyorum bu yüzden tüm önerilere açığım” ifadelerini kullandı.



