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Dünyanın en zengin ailelerinden birinin kızı olan Tamara Ecclestone sütünü bağışlamak istediğini açıkladı

Seray Üstün Seray Üstün 18.02.2021 15:34 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en zengin ailelerinden birinin kızı olan Tamara Ecclestone sütünü bağışlamak istediğini açıkladı

Tamara Ecclestone Rutland dünyanın en zengin ailelerinden bir tanesi olan Formula 1 Grubu'nun eski genel müdürü Bernie Ecclestone ve Slavica Ecclestone'un kızı olarak dünyaya geldi. 2013 yılında hayatını Jay Rutland’la birleştirdi. Bu evliliğinden iki çocuğu olan Ecclestone’ın bağışı sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Jay Ratland ile evlendikten sonra Eylül ayında ikinci kızları Serena’yı kucaklarına alan çift sosyal medyanın gündemine yerleşti. Tamara Ecclestone geçtiğimiz gün İsviçre'de yaşayan takipçilerinden enteresan bir istekte bulundu. Instagram hikayelerinde, Serena'nın ablası Sophia'yı dünyaya getirdiği zaman İngiltere'de fazla sütünü bağışladığını belirtti. Bu bağışı ikinci gebeliğinden sonra yeniden yapmak istediğini söyleyen Tamara, sosyal medya hesabından yayınladığı hikayesiyle takipçilerinden yardım istedi.

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Tamara paylaşımında, “İsviçre'de süt bağışı yapabileceğim bir site bilen var mı? Sağdığım ve henüz kullanılmamış sütümü bağışlamak istiyorum. Bunu daha önce İngiltere'de yapıyordum ama İsviçre'de nasıl oluyor bilmiyorum. Fazla sütümü atmak istemiyorum bu yüzden tüm önerilere açığım” ifadelerini kullandı.

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