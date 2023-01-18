Dünyanın havası en kirli bölgelerinden birinde yaşıyor! Girişimi herkesi şaşkına çevirdi: Temiz havayı satıyor

Tayland’da yaşayan 52 yaşındaki çiftçi Dusit, hava kalitesi endeksi raporlarına göre dünyanın en kirli havasına sahip bölgelerinden birinde ikametgah ediyor. Raporun sunduğu veriler ise Dusit’in girişimci ruhuyla birleşince ortaya ilginç bir meslek çıktı. “Cehennem Ateşi Geçidi” olarak isimlendirilen bir alanda çeltik tarlalarından bir kamp alanı kuran Dusit bu bölgede insanlara temiz hava satıyor. Ülkenin geri kalanından daha temiz bir havay sahip bölgede Dusit’in kurduğu hizmetten yararlanmak isteyenler saati yerel para birimiyle 1000 baht (yaklaşık 573 TL) ödeme yapıyor. Çocuklar, yaşlılar ve engelliler bu alanda ücretsiz olarak konaklayabilyor.

İKİNCİ SAAT ÜCRETSİZ

Channel 3 Plus News’e konuşan Dusit, “Dünya ciddi bir hava kirliliği tehdidiyle karşı karşıya. Atmosfer tamamen yok oldu, bu da küresel ısınma, eriyen kar ve akıntıların yönünün değişmesi gibi coğrafyada değişikliklere neden oluyor. Çiftliğimizde insanlara temiz hava hizmeti sunuyoruz. İkinci saat ücretsiz olmak üzere insanlar buraya geldiğinde uzunca zaman geçiriyorlar” dedi.