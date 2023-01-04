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  4. Her yer koronavirüste ölen hastaların cesetleriyle doldu! Resmen yer kalmadı... Sokak ortasında cesetleri yaktılar

Her yer koronavirüste ölen hastaların cesetleriyle doldu! Resmen yer kalmadı... Sokak ortasında cesetleri yaktılar

04.01.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada bir pandemiye dönüşen koronavirüs kabusu Çin’de hala devam ediyor. Ülkede ‘sıfrı vaka’ politikasının gevşetilmesinden sonra bir anda koronavirüs vakalarında ve koronavirüse bağlı ölümlerde önlenemez bir artış yaşandı. Koronavirüsten hayatını kaybeden hastalarının ailelerine cenaze yakım işlemleri için haftalarca beklemelerinin gerektiğinin söylemesi üzerine yaslı yakınlar kendi yöntemleriyle cenaze işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.

Her yer koronavirüste ölen hastaların cesetleriyle doldu! Resmen yer kalmadı... Sokak ortasında cesetleri yaktılar

Çin’de koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi üzerine bir kaos havası hakim olmaya başladı. Koronavirüs vakalarıyla birlikte vefat eden sayılarının artması üzerine hastanelerin yanısıra cenaze evlerinde de büyük bir yoğunluk yaşandı. Koronavirüs enfeksiyon oranı kontrolden çıkarken hastaneler ve cenaze evlerinde resmen yer kalmadı. Vefat eden kişilerin aileleri cenaze evlerinde yakım işlemleri için ileri tarihlere yönlendirilmesi üzerine yakınları cesetleri sokaklarda yakmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Şangay’ın Huinan kasabasındaki çekilen bir videoda bir aile üyeleri apartmanın dışındaki bir otoparkta izinsiz ölü yakma işlemini gerçekleştirdi. Sosyal medyadan paylaşılan bir gönderde bir adam bir çarşafla örtülü yanan cesede yaklaşırken, diğerlerinin ağladığı duyulabiliyor.

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İsmi açıklanmayan bir kişinin aile üyeleri tarafından izinsiz bir şekilde gerçekleştirdiği ceset yakım işlemi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı ailenin eylemini yasal ve dini açıdan eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin cenaze koronavirüs

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