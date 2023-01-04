Her yer koronavirüste ölen hastaların cesetleriyle doldu! Resmen yer kalmadı... Sokak ortasında cesetleri yaktılar

Çin’de koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi üzerine bir kaos havası hakim olmaya başladı. Koronavirüs vakalarıyla birlikte vefat eden sayılarının artması üzerine hastanelerin yanısıra cenaze evlerinde de büyük bir yoğunluk yaşandı. Koronavirüs enfeksiyon oranı kontrolden çıkarken hastaneler ve cenaze evlerinde resmen yer kalmadı. Vefat eden kişilerin aileleri cenaze evlerinde yakım işlemleri için ileri tarihlere yönlendirilmesi üzerine yakınları cesetleri sokaklarda yakmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Şangay’ın Huinan kasabasındaki çekilen bir videoda bir aile üyeleri apartmanın dışındaki bir otoparkta izinsiz ölü yakma işlemini gerçekleştirdi. Sosyal medyadan paylaşılan bir gönderde bir adam bir çarşafla örtülü yanan cesede yaklaşırken, diğerlerinin ağladığı duyulabiliyor.

İsmi açıklanmayan bir kişinin aile üyeleri tarafından izinsiz bir şekilde gerçekleştirdiği ceset yakım işlemi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı ailenin eylemini yasal ve dini açıdan eleştirdi.