Dünyanın konuştuğu mucize! Kafası otobüsün lastiğine sıkıştı, hayatta kalmayı başardı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Brezilya’da ismi açıklanmayan bir motosiklet sürücüsünün yaşadığı kazayı gösterdi. Sürücü dengesini kaybederek otobüsün altına doğru sürüklenirken kafası lastiğe sıkıştı. Sosyal medyada 3.9 milyon kez izlenen görüntülerde motosiklet sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlatmayı başardı. Olayın şokunu atlattıktan sonra çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkmayı başaran sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları kazayı izlediklerinde şaşkınlığını gizleyemediklerini dile getirirken kask takmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “İşte bu yüzden kask takmalısınız” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise, “Kaskı bir aksesuar olarak değil, gerçek işlevinde kullanmanın önemi” yorumunu ekledi.



