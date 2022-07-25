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Dünyanın konuştuğu mucize! Kafası otobüsün lastiğine sıkıştı, hayatta kalmayı başardı

25.07.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da güvenlik kamerası tarafın çekilen görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan bir motosiklet sürücüsü aniden dengesini kaybetti ve karşıdan gelen otobüsün altına düştü. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde motosiklet sürücüsünün kafası otobüsün lastiğine sıkışırken sürücü ani bir refleksle durmayı başardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Brezilya’da ismi açıklanmayan bir motosiklet sürücüsünün yaşadığı kazayı gösterdi. Sürücü dengesini kaybederek otobüsün altına doğru sürüklenirken kafası lastiğe sıkıştı. Sosyal medyada 3.9 milyon kez izlenen görüntülerde motosiklet sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlatmayı başardı. Olayın şokunu atlattıktan sonra çevredekilerin yardımıyla ayağa kalkmayı başaran sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları kazayı izlediklerinde şaşkınlığını gizleyemediklerini dile getirirken kask takmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “İşte bu yüzden kask takmalısınız” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise, “Kaskı bir aksesuar olarak değil, gerçek işlevinde kullanmanın önemi” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya
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