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Jambonlu bir sandviç yedikten sonra hayatı kabusa döndü! “Yatalak oldum, 5 yıldır durmadan gaz çıkartıyorum”

23.07.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Birmingham şehrinde yaşayan 46 yaşındaki Tyrone Prades, 5 yıl öncesinde ailesiyle Noel tatili sırasında bir jambonlu sandviç yedi. Yemeğini yedikten sonra birkaç hafta içinde vücudunda değişiklikler olmaya başladığını fark eden adam, salmonella hastalığına yakalandı. 5 hafta boyunca yatalak kaldığını iddia eden Prades, sandviçi yediğinden beri kendisine engel olmadığı bir şekilde gaz çıkarttığını söyledi.

Jambonlu bir sandviç yedikten sonra hayatı kabusa döndü! “Yatalak oldum, 5 yıldır durmadan gaz çıkartıyorum”

İngiltere’nin Birmingham şehrinde yaşayan 46 yaşındaki Tyrone Prades isimli bir adam 2017 yılının Noel tatilinde ailesiyle beraber bir dükkanda yemek yedi. Pazar yerindeki bir seyyar tezgahtan sandviç satın aldıktan sonra hayatı kabusa dönen adam, 5 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2017 yılının Noel’ini takip eden 5 hafta boyunca yatalak olan ve tek bir adım dahi atamayan Prades, salmonella hastalığına yakalandı.

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DAVA AÇTI

Prades'in o zamandan beri düzenli ve kontrol edilemeyen şişkinliğe sahip olduğunu ve gaz çıkartmadan duramadığını söyledi. Hastalığının kendisini toplum içinde utandırdığını ve geceleri onu uyandırdığını ekleyen Prades, yemek yediği tezgaha 200 bin sterlinlik dava açtı.

Prades’in avukatı Robert Parkin, “Davacı aşırı gazdan muzdarip olmaya devam ediyor ve bu da onu çok utandırıyor. Semptomlar yemek yedikten birkaç saat içinde kendisini göstermeye başladı. İlk olarak şiddetli bir karın ağrısı, guruldama ve bağırsak sorunları baş gösterdi. Semptomların kapsamı yaşamı değiştiriyor.” dedi.

TEZGAH KAPATILMIŞ

Avukat Parkin aynı zamanda İngiltere Halk Sağlığı soruşturmasının ardından söz konusu tezgahın kapatıldığını iddia etti. Pazardan yiyecek satın alan diğer müşterilerin de hastalandığını sözlerine ekleyen Parkin, davacının tazminar talep ettiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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