Dünyanın takip ettiği BAFTA töreninde Putin’e canlı yayında el hareketi yaptı! Salondakiler buz kesti

Bu yıl 75'incisi düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılan törenle açıklandı. Sunuculuğunu Avustralyalı oyuncu Rebel Winson’un üstlendiği ödül töreninde Ukrayna’da yaşananlar unutulmadı. Törene katılan bazı isimler Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan rozetler taktı. Ünlü isimlere saygılı giyinmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

“BÜTÜN İŞARET DİLLERİNDE BU HAREKET PUTİN’İ İŞARET EDİYOR”

BBC One ekranlarında yayınlanan BAFA Film Ödülleri töreninde sunucu Rebel Wilson, orta parmağını göstererek "Bütün işaret dillerinde bu hareket Putin’i işaret ediyor" dedi.



