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Ukraynalı sanatçı Maria Burmaka, canlı yayında Putin’e küfür etti! Sunucu ne yapacağını bilemedi

02.03.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC Breakfast programının bu sabah yayınlanan bölümüne ilginç anlar yaşandı. Dan Walker’ın sunumuyla canlı olarak ekrana gelen programa Ukraynalı şarkıcı Maria Burmaka konuk oldu. Canlı bağlantı sırasında ünlü sanatçının Putin’e küfür ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Burmaka’nın Putin’e küfür etmesi üzerine sunucu bir süre ne yapacağını bilemedi ardından ise sanatçıyı özür dilemesi konusunda uyardı.

BBC Breakfast programının bu sabah yayınlanan bölümünün konuğu Ukraynalı sanatçı Maria Burmaka oldu. Rusya’nın Ukrayna işgalinin konuşulduğu programda Burmaka, Putin’e yönelik olarak sert ifadeler kullandı. Kiev’de çok sayıda Rus vatandaşın olduğunu belirten Burmaka, öfkesine hakim olamayarak Putin’e küfür etti. Programın sunucu Dan Walker, Ukraynalı sanatçıdan özür dilemesini istedi. Yıldız ismin özür dilemeye gerek olmadığını belirtmesi üzerine sunucu izleyicilerden kendisi özür diledi.

“SEN BİR KATİLSİN”

Ukraynalı sanatçı Putin’e yönelik olarak sert ifadelerine, “Sen bir saldırgan bir katilsin. Ukrayna hiçbir zaman Rusya’ya karşı olmadı. Kiev’de çok sayıda Rus şarkıcı ve sporcu yaşıyor. Biz dost canlısı insanlarız ama sizler ülkemizde sapkınsınız ve askerlerimizin dediği gibi...” ifadelerine Ukraynaca devam ederek Putin’e küfür etti. Sanatçının tercüme edilmeyen bölümde Putin’e “S.... git” dediği rejiden yapılan uyarıyla sunucuya bildirildi.

Ukraynalı sanatçının konuşmasını yarıda kesen Walker ise “Üzgünüm Maria. Duyguların derinliğini anlıyorum ama oradaki dil için izleyicilerden özür dilemek zorundayım” ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADAN DA ÖZÜR DİLEDİ

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Programın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Walker, “Sondaki dil için özür dilemek zorunda kaldım ama bu empati kuramayacağınız ve duygunun derinliğini anlayamayacağınız anlamına gelmiyor ve bence insanların %99'u bunu anlıyor” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları Burmaka’nın tepkisinin tamamen gerçeği yansıttığını söyleyerek sanatçıya destek olduklarını dile getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü özür dilemeye gerek olmadığı konusunda birleşti.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
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