Dünyanın yeni 'süper gıdası' seçildi! 2 bin yıllık: Bilinmeyen sırları ortaya çıktı

Lahana ailesinin en çok yönlü üyelerinden biri olan karnabahar, brokoli, lahana ve Brüksel lahanasıyla yakın akraba. Kalın bir sapın üzerinde sıkı şekilde dizilmiş gelişmemiş çiçek tomurcuklarından oluşan bu sebze, farklı renk ve türlerde yetişiyor.

SADECE BEYAZ DEĞİL: MOR, YEŞİL VE TURUNCU ÇEŞİTLERİ DE VAR

En yaygın bilinen karnabahar beyaz olsa da mor, yeşil ve hatta parlak turuncu renkli çeşitleri de bulunuyor. Spiral görünümüyle dikkat çeken romanesco türü de bu aileye dahil.

Besin değerleri genel olarak benzer olsa da renkli çeşitlerin bazı antioksidanları daha yüksek seviyede içerdiği belirtildi.

Örneğin:

Mor karnabaharda antosiyanin

Yeşil türlerde ise klorofil bulunuyor.

Uzmanlara göre tek bir türü seçmek yerine farklı renklerde sebzeler tüketmek, vücudun aldığı faydalı bitkisel bileşenlerin çeşitliliğini artırıyor.

2 BİN YILLIK BİR GEÇMİŞE SAHİP

Tarihi kayıtlara göre karnabaharın kökeni Doğu Akdeniz’e dayanıyor. İlk kez yaklaşık 2 bin yıl önce Kıbrıs ve Orta Doğu civarında yetiştirildiği düşünülüyor.

Sebze daha sonra Güney Avrupa’ya yayıldı ve özellikle Rönesans döneminde İtalyan mutfağında önemli bir yer edindi.

yüzyıllarda Kuzey Avrupa’ya ulaşan karnabahar, tarım tekniklerinin gelişmesiyle daha serin iklimlerde de yetiştirilmeye başlandı. yüzyıllarda ise İngiltere’de şehir çevresindeki pazar bahçelerinin gelişmesiyle sofralarda yaygınlaştı. O dönemlerde özellikle kış aylarında saklanabilen güvenilir bir sebze olarak görülüyordu.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA KULLANILIYOR

Karnabahar yalnızca Avrupa’da değil, dünyanın farklı mutfaklarında da önemli bir yere sahip.

Hindistan’da baharatlı köri yemeklerinde ve ünlü 'aloo gobi'de

Kuzey Afrika’da tajin yemeklerinde

Etiyopya’da sebze güveçlerinde yüzyıllardır kullanılıyor.

KETO DİYETİNİN YILDIZI

Beslenme terapisti ve şef Hanieh Vidmar’a göre karnabahar özellikle keto diyetinin popülerleşmesiyle yeniden öne çıktı.

Vidmar, "Karnabahar inanılmaz derecede çok yönlü bir sebze. Karnabahar pilavı yapılabilir, pizza tabanı hazırlanabilir, patates püresi yerine kullanılabilir. Hatta modern mutfaklarda köpük şeklinde bile servis ediliyor" dedi.

LİF KAYNAĞI AMA AŞIRI YÜKSEK DEĞİL

Karnabahar iyi bir lif kaynağı olarak görülse de çok yüksek miktarda lif içermez. 100 gram karnabaharda yaklaşık 2–2,5 gram lif bulunur.

Bu liflerin büyük bölümü çözünmeyen liflerden oluşur ve:

sindirimi destekler

bağırsak hareketlerini düzenler

tokluk hissi sağlar.

DÜŞÜK KALORİLİ VE YAĞSIZ

Karnabahar doğal olarak yağ içermez. Yağ yalnızca tereyağı veya yağ ile pişirildiğinde eklenir.

Bir su bardağı çiğ karnabahar yaklaşık 25–27 kalori içerir. Bu nedenle kilo kontrolü yapmak isteyenler için iyi bir alternatif olarak görülür.

Ayrıca pirinç veya patates gibi yüksek kalorili karbonhidratların yerine kullanılabilir.

KARBONHİDRAT ORANI DA DÜŞÜK

Bir su bardağı karnabahar yaklaşık 5 gram karbonhidrat içerir. Bu nedenle düşük karbonhidratlı diyetlerde sık tercih edilir. Sapları ve yaprakları da yenebilir. Çoğu kişi karnabaharın sadece çiçek kısmını tüketse de sap ve yaprakları da yenebilir.

Uzmanlara göre bu kısımlar:

çorbalara eklenebilir

sebze suyu yapılabilir

tempura gibi kızartmalar için kullanılabilir

Sebze kabukları ve diğer parçalarla birlikte kaynatılarak doğal sebze suyu da hazırlanabilir.

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Karnabahar ile brokoli sık sık karşılaştırılır. Brokoli bazı vitaminleri daha yüksek miktarda içerse de karnabaharın da güçlü yönleri bulunur.

Karnabahar özellikle şu besinleri içerir:

Vitamin C

Folat

Vitamin K

Potasyum

KolİN

Vitamin B6

Pantotenik asit (B5)

Pantotenik asit vücudun karbonhidrat, yağ ve proteinleri enerjiye dönüştürmesine yardımcı olur.

BAZI İLAÇLARLA ETKİLEŞEBİLİR

Uzmanlara göre karnabaharın yüksek vitamin K içeriği, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler için dikkat gerektirir.

Özellikle warfarin kullananların tüketimi tamamen kesmek yerine dengeli ve düzenli miktarda tüketmeleri öneriliyor.

Ayrıca çiğ karnabaharın, tiroid ilaçları kullanan kişilerde iyot emilimini etkileyebileceği belirtildi. Bu nedenle pişirilerek tüketilmesi öneriliyor.

HASSAS BAĞIRSAKLAR İÇİN DİKKAT

Karnabahar bazı kişilerde gaz ve şişkinlik yapabilir. Bunun nedeni fermente olabilen karbonhidratlar ve lif içermesidir.

Özellikle:

IBS (hassas bağırsak sendromu) olanlar

FODMAP diyeti uygulayanlar tüketim miktarına dikkat etmelidir.

Uzmanlara göre çoğu kişi için yaklaşık bir su bardağı karnabahar uygun bir porsiyon olarak görülüyor.

EN SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMİ

Karnabahar fazla pişirildiğinde hem dokusunu hem de bazı besin değerlerini kaybedebilir.

Uzmanlara göre en iyi yöntem:

hafif buharda pişirmek

az pişirmek

hafif çıtırlığını korumak.

KARNABAHARI FARKLI ŞEKİLLERDE TÜKETEBİLİRSİNİZ

Karnabaharın kullanım alanı oldukça geniş:

Karnabahar pilavı

Karnabahar püresi

Fırında karnabahar dilimleri

Turşu veya fermente ürünler

Kimchi

Izgara karnabahar 'steak'

Şefler ayrıca karnabaharı susam, yeşil soğan ve wasabi sosuyla çıtır şekilde hazırlayarak modern yemeklerde de kullanıyor.

TAKVİYE YERİNE DOĞAL HALİ TERCİH EDİLMELİ

Piyasada karnabahar tozu gibi ürünler bulunsa da uzmanlar sebzenin doğal formunun daha faydalı olduğunu vurguladı.

Çünkü karnabaharın faydası yalnızca vitaminlerden değil, aynı zamanda lif, bitkisel bileşenler ve besinlerin birlikte oluşturduğu doğal etkileşimden geliyor.