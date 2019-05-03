Dünyayı gezdi aradığını Sivas’ta buldu!

Dünya Köpek Irkları Federasyonu’na (FCI) tam üye Köpek Irkları ve Kineloji federasyonu adına, Anadolu çoban köpekleri üzerinde araştırma yapan Selda Geguc Papadatos, kangal köpeklerini incelemek için Avustralya’dan Sivas’a geldi. Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Ümit Taşdelen’i ziyaret eden Papadalos, çiftlikte yaptığı incelemede yıllardır izini sürdükleri arı ırkı bulduğunu söyledi.

ÜLKE ÜLKE GEZİP ARI IRKI ARADI

Köpek ırkları arasında Kangal ırkının efsane olduğunu ifade eden Papadalos, Kangal ırkının fiziği, zekası ve karakteri ile diğer ırklardan ayrıldığını söyledi. Papadalos, Anadolu çoban köpeği adı altında dünyanın çeşitli ülkelerinde yetiştirilen köpeklerin, sürülere, sahiplerine ve çocuklara saldırabildiklerini ifade edip bunun nedenini ırkın bozulmasına bağladı.

"DOĞAL HALLERİNDE GÖRMEK İÇİN GELDİM"

70 yıllık bilgi ve fotoğraflara dayanarak arı ırkı Kangal adı altında Sivas’ta bulduğu için yaşadığı mutluluğu dile getiren araştırmacı, “ Kangal köpekleri efsane bir hayvandır, hiçbir köpekle aynı değildir. Bunları doğal hallerinde görmek ve araştırmasını yapmak için geldim. Çünkü Avustralya’da bazen problemleri yaşanıyor. İngiltere'den Amerika'dan köpek gönderilmiş ama bunlar Anadolu çoban köpeği. Bu köpeklerde karakter bozukluğu yaşanıyor. Sürülerde çalışmıyorlar, koyunlara saldırıyorlar, insanlarına saldırıyorlar. Bunlar bizim aradığımız ırk değil. Bunlar annemin, babamın ve dedelerimin anlattığı köpekler değil. Bunlar 70 yıl öncesine dayanan bilgiler ve fotoğraflardaki köpekler değil.” dedi.