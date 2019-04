Dursun Özbek: Şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray

Riva Projesi'nin Galatasaray için 40 yıllık bir düş olduğuna dikkat çeken Dursun Özbek, "Projenin ismi çok güzel 'Düşler Vadisi.' Riva projesi Galatasaray için 40 yıllık bir düş. 40 yıl önce Selahattin Başkan burayı düşlemiş. Gün gelir, Galatasaray'a lazım olur diye. 40 yıl sonra da Emlak Konut ile yapılan sözleşme çerçevesinde, Galatasaray'ın bu düşü gerçekleşiyor. Yönetimimiz döneminde bu projenin başlaması bize ayrıca gurur veriyor. Galatasaraylı olmanın gereği olarak, her zaman her yerde ifade ediyorum. Buraya yapılacak her yatırımın, buraya konacak her kuruşun, 4'te 1 Galatasaray Spor Kulübü'nün kasasına gidiyor. Kulüpler özellikle şu andaki mali yapıları itibarıyla yeni projeler üretmek zorundadır. Biz bu zorunluluğu 2-2.5 yıl evvel gördük. Onun için Riva projesini ürettik. Bu proje 2023 yılına kadar bitecek. Bu zaman zarfında Galatasaray'a fon üretmeye, finansal destek verecek şekilde planlanmıştı. Dolayısıyla buradaki faaliyeti gördüğüm zaman çok hoşuma gitti. Proje amacına ulaşıyor ve Galatasaray'a destek vermek üzere hazır. Şimdi sıra Galatasaraylılarda. Galatasaraylılar bu projeye destek versin. Burası bizim evimiz, bizim yatırımımız. Burası Galatasaray'ın geleceğidir" diye konuştu.