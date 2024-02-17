'Durun bakalım' demişti! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir hakkında bomba iddia! 'Birlikte Amsterdam'a...'

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aşk yaşadığına dair haberler magazin gündemini uzun süre meşgul etti. Sarıkaya geçtiğimz aylarda bir davete katılmış ve Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' adlı şarkısında vokal yapan kişinin kendisi olduğunu söylemişti.

Sarıkaya, haklarında çıkan aşk haberlerine ise yalnızca "Durun bakalım" yanıtını vermişti. Sarıkaya'nın bu açıklamasının ardından iddialar daha da güçlenmişti.

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya hakkında bomnba bir iddia daha ortaya atıldı. Muhabironline'da yer alan habere göre; Serenay Sarıkaya geçtiğimiz hafta Mert Demir ile birlikte Amsterdam'a gitti.

Mert Demir'in konserini dinlemeye gittiği öğrenilen Serenay Sarıkaya, ilişkileri konusunda henüz acele etmeden birbirlerini tanıyarak devam etmek istediği belirtildi.







