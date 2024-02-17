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'Durun bakalım' demişti! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir hakkında bomba iddia! 'Birlikte Amsterdam'a...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.02.2024 07:53 | Son Güncelleme:
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Son olarak Aile dizisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Mert Demir'in aşk yaşadığına dair iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya hakkındaki iddialar için 'Durun bakalım' yanıtını vermişti. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir hakkında bomba bir iddia daha gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in aşk yaşadığına dair haberler magazin gündemini uzun süre meşgul etti. Sarıkaya geçtiğimz aylarda bir davete katılmış ve Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' adlı şarkısında vokal yapan kişinin kendisi olduğunu söylemişti.

Sarıkaya, haklarında çıkan aşk haberlerine ise yalnızca "Durun bakalım" yanıtını vermişti. Sarıkaya'nın bu açıklamasının ardından iddialar daha da güçlenmişti.

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Mert Demir ve Serenay Sarıkaya hakkında bomnba bir iddia daha ortaya atıldı. Muhabironline'da yer alan habere göre; Serenay Sarıkaya geçtiğimiz hafta Mert Demir ile birlikte Amsterdam'a gitti.

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Mert Demir'in konserini dinlemeye gittiği öğrenilen Serenay Sarıkaya, ilişkileri konusunda henüz acele etmeden birbirlerini tanıyarak devam etmek istediği belirtildi.

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