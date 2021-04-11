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  4. Düşen uçaktaki pilotları kurtarmışlardı! Balıkçılar o anları anlattı

Düşen uçaktaki pilotları kurtarmışlardı! Balıkçılar o anları anlattı

11.04.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen askeri uçaktaki pilotları kurtaran balıkçılar o anları anlattı. 'Bir uçak gelir ama bir pilot yetiştirmek çok zor' diyen balıkçı Latif Beytorun, bir askerin hayatını kurtardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Geçtiğimiz cuma günü İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan üsten kalkan askeri eğitim uçağı saat 10.30 sıralarında Foça ilçesi İngiliz Burnu açıklarında motor arızası sebebiyle düşmüştü. Kaza sırasında fırlatma mekanizmasını kullanan bir pilot paraşütle atlayarak, diğeri ise uçağı kontrollü bir şekilde denize indirerek kurtulmuştu. Kazanın ardından bölgede balıkçılık yapan Latif Beytorun ve Ayhan Kaya, pilotlardan birini uçağın içerisinden çıkararak, diğerini ise paraşütle atladığı bölgeye giderek kurtarmıştı. Daha sonra balıkçılar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirerek pilotların ambulansa taşınmasına yardım etmişti. Sağ olarak kurtulan pilotlardan Yarbay Hakan Eryılmaz ve Albay Ahmet Kendir’in sağlık durumlarının iyi olduğu ve birkaç güne taburcu olacakları öğrenilmişti.

'BU UÇAK GELİR AMA BİR PİLOT YETİŞTİRMEK ÇOK ZOR'

Kazanın ardından konuşan balıkçı Latif Beytorun, kazayı ve kurtarma anlarını anlattı. O gün her gün olduğu gibi balık tutmaya gittiklerini söyleyen Latif Beytorun, “Önce bir ses duyduk, sonra uçaktan bir paraşüt çıktı. Ondan sonra uçak üstümüze geliyordu. Sonra yavaş yavaş sağ yaparak denize düştü. Biz de panik yaptık. Abimle beraber uçağın yanına gittik. Yakıt kaçırıyordu ve acı bir kokusu vardı. Uçağın içine baktığımızda komutanın sağ olduğunu gördük. İçeriden çıkartmaya çalıştık. 4-5 yerinden bağlıydı, ayaklarını çözmek için uçağın içine girdim. Uçağın içinden çıkarttıktan sonra abimle beraber kaldırarak içeriye aldık. Sonra sahil güvenliği arayarak durumu bildirdik. Paraşütle atlayan kayalıklara doğru gidiyordu suyun üzerinde. Gittik onu da aldık, sonra sahil güvenlik geldi. Onların refakatinde kıyıya girdik ve yaralıları ambulansa verdik” dedi.

Özellikle bir asker hayatı kurtardıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Beytorun, “Bir uçak gelir ama bir pilot yetiştirmek çok zor. Kaldı ki uçağın içindekiler albay ve yarbay. İkisi de yüksek rütbeli, deneyimli kişiler. Onların sağlık durumu iyi olduğu için çok mutluyum. Henüz onlarla görüşemedim ama haber gönderdiler. İyi oldukları zaman en yakın zamanda görüşeceklerini söylediler” diye konuştu.

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ENKAZ DENİZDEN ÇIKARTILDI

Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Hava Kuvvetlerinden bir adet arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetlerinden arama kurtarma helikopteri ve insansız hava aracı, Sahil Güvenlik Komutanlığından üç sahil güvenlik botu ile arama kurtarma uçağı görevlendirilmişti. Uçağın enkazını bulabilmek için bölgeye gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar adlı arama-kurtarma gemisi enkaza ulaştı. Tek parça halinde denizden çıkartılan uçağın enkazı olay yerinden kaldırıldı.

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İHA

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