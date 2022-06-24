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Düşes Camilla'dan Diana açıklaması! "Hayatıma devam ediyorum"

24.06.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prens Charles ve Prenses Diana’nın evliliğinin bitmesinden sorumlu tutulan Düşes Camilla dikkat çeken açıklamalar yaptı. Camilla, çeşitli iddialar ortaya atılarak hedef gösterilmesinin ve devamlı eleştirilmesinin zor bir durum olduğunu ancak hayatına devam ettiğini söyledi.

Düşes Camilla'dan Diana açıklaması! "Hayatıma devam ediyorum"

Cornwall düşesi Camilla Parker Bowles, Prens Charles ve Prenses Diana’nın evliliğinin bitmesine neden olduğu iddiaları ve kendisine gelen eleştiriler hakkında ilk kez konuştu.

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"DEVAMLI HEDEF GÖSTERİLMEK ÇOK ZOR"

Diana ve Charles’ın evliliği sırasında Charles ile yıllarca ilişki yaşadığı, çiftin evliliğinin bitmesine neden olduğu ve hatta halkın gözünde hala 'Diana'yı mahveden kadın' olarak gösterildiği iddia edilen Camilla, yıllardır hedef gösterilmenin ve sürekli ağır eleştirilerin odağında olmanın çok zor olduğunu söyledi.

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"BUNUNLA YAŞAMANIN BİR YOLUNU BULMANIZ GEREKİYOR"

İngiliz Vogue dergisine konuşan 74 yaşındaki Camilla, eskiden bu yana büyük bir kitle tarafından devamlı eleştirilmenin ve suçlanmanın çok zor olduğunu söyleyerek, “O kadar uzun süre incelendim ki, bununla yaşamanın bir yolunu bulmanız gerekiyor. Kimse daima hedef olmaktan ve eleştirilmekten hoşlanmaz” dedi.

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"NE OLURSA OLSUN HAYATA DEVAM ETMELİSİN"

Halkın yanı sıra özellikle medyanın ağır eleştirilerine maruz kalan Camilla, “Sonunda sanırım bu durumlarla başa çıkabiliyorum ve hayatıma devam ediyorum. Ne olursa olsun hayata devam etmelisin” şeklinde konuştu.

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Camilla röportajında, Diana ve Charles'ın evliliğinin bitmesine neden olduğu iddiaları üzerine konuşmayı tercih etmedi.

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