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Düşük yapınca kiralık katil tutup hamile kadını öldürttü! Karnından bebeğini çaldı

26.04.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiya’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 23 yaşındaki Yadira Alexandra Yepes Sotelo düşük yaparak bebeğini kaybettikten sonra akılalmaz bir planı hayata geçirdi. Kiralık katil tutup hamile evsiz bir kadını öldürten Sotele, karnından bebeğini çaldı. Vahşi olay bebeğin hastane kontrolüyle ortaya çıktı. Olayı araştıran polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerinden gizemi çözdü.

Kolombiya’da yaşayan 23 yaşındaki Yadira Alexandra Yepes Sotelo isimli bir kadın hamileliğinin son aylarında düşük yaparak bebeğini kaybetti. Gerçeği ailesinden gizleyen kadın, bir süre takip ettiği evsiz hamile bir kadının bebeğini çalmak için film senaryolarını anımsatan bir planı imza attı. Sokakta yaşayan hamile Sandra Johanna Alvarez Solano'yu kiralık katil tutup öldürten Sotelo daha sonrasında ise kadının karnından bebeğini çaldı.

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CESEDİNİ GÜNLER SONRA BULDULAR

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Kiralık katil tutarak acımasız planını devreye sokan Sotelo, 37 yaşındaki bebeğini çaldığı kimsesiz kadının cesedini ise sokak ortasında bıraktı. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda talihsiz kadının cesedinin bir kısmının kuşlar tarafından yenildiği tespit edildi.

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Olayın detaylarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Juan Carlos Saldarriaga, Sotelo’nun evsiz kadını öldürmesi için kiralık katile 5 bin dolar (yaklaşık 73 bin TL) ödeme yaptığını belirtti.

GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

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Bebeğin sağlık durumunu değerlendirmek için Sotelo’nun ailesi çocuğu hastaneye götürdü. Fakat bebekte hormonal ve karakteristik farklılıklar nedeniyle bebeğin kendisinden olmadığından şüphe eden hastane yetkilileri durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyene polis ekipleri ev kadının cesedinin bulunduğu alanda Sotelo’nun kucağında bir bebekle geri döndüğünü fark etti. Sotelo ifadesinde cinayetin azmettirdiğini itiraf ederken kadına yardım eden kiralık katilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kolombiya
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