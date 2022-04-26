Düşük yapınca kiralık katil tutup hamile kadını öldürttü! Karnından bebeğini çaldı

Kolombiya’da yaşayan 23 yaşındaki Yadira Alexandra Yepes Sotelo isimli bir kadın hamileliğinin son aylarında düşük yaparak bebeğini kaybetti. Gerçeği ailesinden gizleyen kadın, bir süre takip ettiği evsiz hamile bir kadının bebeğini çalmak için film senaryolarını anımsatan bir planı imza attı. Sokakta yaşayan hamile Sandra Johanna Alvarez Solano'yu kiralık katil tutup öldürten Sotelo daha sonrasında ise kadının karnından bebeğini çaldı.

CESEDİNİ GÜNLER SONRA BULDULAR

Kiralık katil tutarak acımasız planını devreye sokan Sotelo, 37 yaşındaki bebeğini çaldığı kimsesiz kadının cesedini ise sokak ortasında bıraktı. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda talihsiz kadının cesedinin bir kısmının kuşlar tarafından yenildiği tespit edildi.

Olayın detaylarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Juan Carlos Saldarriaga, Sotelo’nun evsiz kadını öldürmesi için kiralık katile 5 bin dolar (yaklaşık 73 bin TL) ödeme yaptığını belirtti.

GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Bebeğin sağlık durumunu değerlendirmek için Sotelo’nun ailesi çocuğu hastaneye götürdü. Fakat bebekte hormonal ve karakteristik farklılıklar nedeniyle bebeğin kendisinden olmadığından şüphe eden hastane yetkilileri durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyene polis ekipleri ev kadının cesedinin bulunduğu alanda Sotelo’nun kucağında bir bebekle geri döndüğünü fark etti. Sotelo ifadesinde cinayetin azmettirdiğini itiraf ederken kadına yardım eden kiralık katilin yakalanması için çalışma başlatıldı.



