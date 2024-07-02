YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Keşfet
    4. Dutun şifa yolculuğu başladı: Tunceli’de pekmez kazanları kuruldu

    Dutun şifa yolculuğu başladı: Tunceli’de pekmez kazanları kuruldu

    02.07.2024 11:46
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Türkiye'de dut üretiminin en yoğun yapıldığı yerlerden Çemişgezek ilçesinde, pekmez kazanları kaynamaya başladı.

    Dutun şifa yolculuğu başladı: Tunceli’de pekmez kazanları kuruldu

    Çemişgezek ilçe merkezi ve köylerinde, dut ağaçlarından elde edilen dutlar pekmeze dönüşüyor. Uzun uğraş gerektiren pekmez üretimi, üreticilerin aile ekonomisine de önemli ölçüde katkı sunuyor. Çemişgezek ilçesi genelinde, tahmini olarak yaklaşık 100 ton üretilen pekmez, kalitesi bakımından yoğun talep görüyor ve pazar sorunu yaşamıyor. Birçok hastalığa şifa olduğu bilinen pekmez, odun ateşinde saatlerce kaynatıldıktan sonra güneş ısısında günlerce olgunlaşması sağlanıyor.

    "ÇEMİŞGEZEK'İN HER TARAFI DUT BAHÇESİ"

    AW238311_03

    Organik dutlardan, hijyenik şartlarda pekmez ürettiklerini aktaran Eylem Yıldız, "Çemişgezek'te yaşıyorum. Çemişgezek'teki insanların en büyük geçim kaynaklarından biri dut ve pekmezdir. Dut artık dünyada tescillenmiş bir marka olarak Çemişgezek'te üretilmektedir. Ulukale köyümüzde üretilmektedir. Yazın dutlarımızı silkeleriz. Altına savanlarımızı sereriz. Sonra getirip büyük kazanlarda dutlarımızı kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra özel onlar için taşlarımız var. Taşlar üzerinde torbalara koyuyoruz ve orada süzülmesini bekledikten sonra kovalarla alıp kazanlarda tekrardan kaynatıyoruz.

    AW238311_04

    Sonra bunu damlarda, tepsiler de yayıp güneşte 2-3 gün beklettikten sonran şıranın pekmez haline gelmesini bekliyoruz. Güneşte birkaç gün bekledikten sonra artık sofralarımızda hazır, yenecek hale geliyor. Pekmezimizi organik dutumuzla, tamamen doğal yöntemlerle yapıyoruz. Hijyenik olmasına çok dikkat ediyoruz.

    AW238311_01

    Çemişgezek ilçemizin her tarafı adeta dut bahçesi. Çok uzun yıllardır bulunan dut ağaçlarımız var. Pekmez yapımı çok zor ve çok meşakkatli bir süreçten geçiyor. Yaptığımız pekmezlerin bir kısmını evimize ayırıyoruz, bir kısmını ise satıyoruz. Çemişgezek ilçemizde tahmini olarak 100 ton pekmez üretildiğini biliyoruz. Pekmezimiz her derde deva’’ dedi.

    AW238311_02

    Ürettikleri pekmezlerin birçok hastalığa şifa olduğunu bildiklerini aktaran Zafer Abay, "Organik dutumuzla hijyenik şartlarda yaptığımız pekmezlerimiz, ağız yaralarına ve kansızlığa iyi geldiği, çocukların gelişimine katkı sağladığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, ağız ve boğaz enfeksiyonlarına iyi geldiği ve sindirim sistemini güçlendirdiği, pekmezimizin tam bir enerji deposu olduğu söylenmektedir. İlçemizde tahminen 1000 yaşına kadar dut ağaçlarımız bulunmaktadır. Tamamı organiktir" diye konuştu. (İHA)
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

    Chef GPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Yok böyle lezzet: Kolay patatesli pide tarifiYok böyle lezzet: Kolay patatesli pide tarifi
    Kahvaltılık nefis akıtma tarifiKahvaltılık nefis akıtma tarifi
    Kayısı reçeli nasıl yapılır?Kayısı reçeli nasıl yapılır?
    Anahtar Kelimeler:
    dut pekmez
    En Çok Okunan Haberler
    MİT de devrede! Suriye ve Kayseri'deki olaylarla ilgili net açıklama

    MİT de devrede! Suriye ve Kayseri'deki olaylarla ilgili net açıklama

    Önce izmarit vergisi sonra gençlere satış yasağı!

    Önce izmarit vergisi sonra gençlere satış yasağı!

    Borsada vergi için tarih belli oldu! Bakan Şimşek duyurmuştu: Süre 2 yıldan 5 yıla çıkacak

    Borsada vergi için tarih belli oldu! Bakan Şimşek duyurmuştu: Süre 2 yıldan 5 yıla çıkacak

    İmamoğlu'na nispet mi misilleme mi? Herkesin atladığı detay

    İmamoğlu'na nispet mi misilleme mi? Herkesin atladığı detay

    Kızı Bengü'yü paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Hangisi kızı bilemedim'

    Kızı Bengü'yü paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Hangisi kızı bilemedim'

    Karısını yumrukluyordu... Neye uğradığını şaşırdı!

    Karısını yumrukluyordu... Neye uğradığını şaşırdı!

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

    Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

    Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.