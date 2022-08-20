Duy Beni dizisi Ekim, Kanat ve Aziz TikTok'ta yoğun ilgi gördü! Duy Beni'nin Kanat'ı Caner Topçu TikTok'ta ilk videosunu paylaştı

Duy Beni dizisi izleyenler tarafından oldukça seviliyor. Özellikle genç kadrosuyla dikkat çeken dizi konusuyla da gündemden düşmüyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Kanat, Ekim ve Aziz'in çektikleri TikTok videosunu dizide Kanat rolünü canlandıran Caner Topçu yeni açtığı TikTok hesabında takipçileriyle paylaştı.

DUY BENİ'NİN EKİM'İ, KANATI'I VE AZİZ'İ TİKTOK'TA!

Yaza damga vuran dizilerden biri olan Duy Beni, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bağcılar Mahmutbey'de bulunan Altınbaş Üniversitesi'nde çekilen dizi her Perşembe 20:00'de STAR Tv ekranlarında yayınlanmakta.

Dizinin sevilen oyuncuları Kanat, Ekim ve Aziz'in çektiği TikTok videosu hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

Caner Topçu'nun paylaştığı TikTok videosu kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

Videoda Rabia Soytürk, Burak Can ve Caner Topçu'nun eğlenceli halleri yer aldı.



