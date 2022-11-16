Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk sütyensiz pozuyla yorum yağmuruna tutuldu

Başrolleri Caner Topçu, Helin Kandemir ve Meltem Akçöl gibi isimlerle paylaştığı Duy Beni dizisiyle adından söz ettiren Rabia Soytürk, bu defa sütyensiz paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Gri hırkasının altına iç çamaşırı giymeyen ünlü oyuncuyu takipçileri övmeye doyamadı.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Rabia Soytürk, başrollerini Nehir Erdoğan ve Kutsi ile paylaştığı Benim Adım Melek dizisinde de rol almıştı.

Adı ünlü rapçi Sefo ile aşk dedikodularına karışan Rabia Soytürk, ''Sefo ile 2 yıldır tanışıyoruz ve sadece arkadaşız. Hayatımda biri var ama o kişi Sefo değil'' demişti.





