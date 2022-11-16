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Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk sütyensiz pozuyla yorum yağmuruna tutuldu

16.11.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin gençlik dizisi Duy Beni'de hayat verdiği Ekim karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Rabia Soytürk, Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozuyla beğeni topladı.

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk sütyensiz pozuyla yorum yağmuruna tutuldu

Başrolleri Caner Topçu, Helin Kandemir ve Meltem Akçöl gibi isimlerle paylaştığı Duy Beni dizisiyle adından söz ettiren Rabia Soytürk, bu defa sütyensiz paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk sütyensiz pozuyla yorum yağmuruna tutuldu! Bakan bir daha baktı

Gri hırkasının altına iç çamaşırı giymeyen ünlü oyuncuyu takipçileri övmeye doyamadı.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Rabia Soytürk, başrollerini Nehir Erdoğan ve Kutsi ile paylaştığı Benim Adım Melek dizisinde de rol almıştı.

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk sütyensiz pozuyla yorum yağmuruna tutuldu

Adı ünlü rapçi Sefo ile aşk dedikodularına karışan Rabia Soytürk, ''Sefo ile 2 yıldır tanışıyoruz ve sadece arkadaşız. Hayatımda biri var ama o kişi Sefo değil'' demişti.

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk sütyensiz pozuyla yorum yağmuruna tutuldu

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk sütyensiz pozuyla yorum yağmuruna tutuldu

Duy Beni'nin Ekim'i Rabia Soytürk sütyensiz pozuyla yorum yağmuruna tutuldu

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Caner Topçu Duy Beni dizisi rabia soytürk

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