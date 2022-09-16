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Duy Beni'nin Hazal'ı ve Ayşe'si dekolteli poz verdi! Meltem Akçöl ve Gökçe Güneş Doğrusöz'ün paylaşımı büyüledi

16.09.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında yayınlanan Duy Beni dizisinde Hazal ve Ayşe rolleriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Meltem Akçöl ve Gökçe Güneş Doğrusöz'ün oyunculuk performansları sık sık konuşuluyor. Genç isimler bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla büyüledi.

Duy Beni'nin Hazal'ı ve Ayşe'si dekolteli poz verdi! Meltem Akçöl ve Gökçe Güneş Doğrusöz'ün paylaşımı büyüledi

Şimdilerde "Duy Beni" dizisinde Hazal ve Ayşe karakterine hayat veren ünlü oyuncular Meltem Akçöl ve Gökçe Güneş Doğrusöz, oyunculuk performanslarıyla sık sık gündeme geliyor. Bir lisedeki zorbalıkların konu alındığı dizide başarısıyla kendisinden sıkça bahsettiren genç oyuncular, bir araya gelerek poz verdi.

DUY BENİ'NİN HAZAL'I VE AYŞE'Sİ GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA BÜYÜLEDİ!

FOX ekranlarında yayınlanan "Duy Beni" dizisinde Hazal karakterine hayat veren Meltem Akçöl, dizideki performansıyla oldukça dikkat çekmişti. Sosyal medyada aktifliğini sürdüren genç isim rol arkadaşı Gökçe Güneş Doğrusöz ile poz verdi.

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Akçöl, geçtiğimiz günlerde verdiği göğüs dekolteli pozuyla çokça beğeni almıştı.

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Genç oyuncu bu kez Duy Beni'nin Ayşe'si ile bir araya gelerek göğüs dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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İşte Duy Beni'nin Hazal'ı Meltem Akçöl'ün çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Duy Beni dizisi
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