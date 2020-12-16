Duyduğunuz zaman size çok tanıdık gelen ve Türkçe şarkıların izlerini taşıyan yabancı parçalar!

Sezen Aksu’nun vokalisti olarak sanat dünyasına adım atan ve kendi kanatlarıyla uçmaya başlayan Levent Yüksel’in popülerliğine kavuştuğu Zalim şarkısı, Edward Maya- Mia Martina Stereo Love’un parçasına esin kaynağı oldu.

Yaptığı programlar ve söylediği şarkılarla gönüllerde Barış Abi olmayı başaran ünlü sanatçının Hal Hal parçası, MED’in Superman şarkısının temelini yarattı.

Bir döneme sesi ve yorumuyla damga vuran Özdemir Erdoğan’ın Gurbet şarkısı, Stephen Malkmus-The Jicks ‘in Baby C'Mon parçasının melodisini oluşturdu.

Türk pop müziğinin sevilen şarkıları sizleri bir kez daha şaşkınlığa uğratacak. Ancak bu sefer bambaşka bir durum ile! Çünkü şarkılara daha farklı bir gözle bakacaksınız. Türkçe şarkıların melodisini yabancı bir parçada duymaya hazır mısınız? Hazırsanız başlıyoruz...

BARIŞ MANÇO-ALLA BENİ PULLA BENİ

Türk müziğinin en başarılı isimleri arasında yerini alan Barış Manço’nun Alla Beni Pulla Beni şarkısının melodisini Sniper’in Génération Tanguy parçasını dinlediğiniz anda keşfedeceksiniz.

SELDA BAĞCAN- İNCE İNCE BİR KAR YAĞAR

Türk Halk müziğinin popüler sesi Selda Bağcan’ın İnce İnce Bir Kar Yağar şarkısından adeta yeni bir parça üretildi. Mos Def’in Supermagic parçasının esin kaynağı olan şarkıyı dinlenmenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz.

MFÖ- ADIMIZ MİSKİNDİR BİZİM

Türk müziğinin en köklü grupları arasında yerini alan MFÖ genç neslin yanından Action Bronson’un Easy Rider şarkısı için de örnek teşkil etmeyi başardı.

MUHLİS AKARSU- ALLAH ALLAH DESEM GELSEM

Türk halk ozanı Muhlis Akarsu’nun Allah Allah Desem Gelsem şarkısı, Scooter & Wiz Khalifa için gösterici oldu. İkili yeni ortaya çıkarttıkları şarkıya Bigroom Blitz ismini verdi.

NÜKHET DURU-BEN SANA VURGUNUM

Pop müziğin usta isimlerinden biri olarak kabul edilen Nükhet Duru’nun Ben Sana Vurgunum şarkısı The Weeknd grubu için adeta bir hazine oldu. Often isimli şarkının başında Türkçe sözlerin yer alması ise dinleyenleri şoke etti.



