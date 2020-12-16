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Duyduğunuz zaman size çok tanıdık gelen ve Türkçe şarkıların izlerini taşıyan yabancı parçalar!

Seray Üstün Seray Üstün 16.12.2020 12:19 | Son Güncelleme:
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Duyduğunuz zaman size çok tanıdık gelen ve Türkçe şarkıların izlerini taşıyan yabancı parçalar!

Türk pop müziğinde bir dönem yabancı şarkıların üzerine Türkçe sözle yazmak oldukça modaydı. Aranjman bu şarkılar kısa süre içince bir neslin diline pelesenk olan hitler haline dönüşmeyi başarmıştı. Müziğin yabancı, sözlerin yerli olması durumuna bir hayli alıştık. Ancak bu sefer sizler için Türkçe şarkılardan esinlenilerek ortaya çıkan yabancı parçaları derledik. Unutmadan söyleyelim asın bayrakları, milliyetçilik duygularınız fazlaca kabaracak.

Türk pop müziğinin sevilen şarkıları sizleri bir kez daha şaşkınlığa uğratacak. Ancak bu sefer bambaşka bir durum ile! Çünkü şarkılara daha farklı bir gözle bakacaksınız. Türkçe şarkıların melodisini yabancı bir parçada duymaya hazır mısınız? Hazırsanız başlıyoruz...

AYSUN GÜLTEKİN- HUMA KUŞU

aysun gültekin

Aysun Gültekin’in Huma Kuşu 2016-2017 yılları arasında uzun hava formunda ortaya çıkan şarkı Rammstein’in Zerstören parçasına ilham oldu.

AHMET KAYA-ŞAFAK TÜRKÜSÜ

ahmet kaya

Ahmet Kaya’nın sevilen şarkısı Şafak Türküsü, Abney Park’ın Ancient World parçasının çıkış noktasını oluşturdu. Ahmet Kaya’nın şarkısının yeni yorumu dinleyenleri bir hayli şaşırttı.

ÖZDEMİR ERDOĞAN-GURBET

özdemir erdoğan

Bir döneme sesi ve yorumuyla damga vuran Özdemir Erdoğan’ın Gurbet şarkısı, Stephen Malkmus-The Jicks ‘in Baby C'Mon parçasının melodisini oluşturdu.

BARIŞ MANÇ0-HAL HAL

barış manço1

Yaptığı programlar ve söylediği şarkılarla gönüllerde Barış Abi olmayı başaran ünlü sanatçının Hal Hal parçası, MED’in Superman şarkısının temelini yarattı.

LEVENT YÜKSEL-ZALİM

levent yüksel

Sezen Aksu’nun vokalisti olarak sanat dünyasına adım atan ve kendi kanatlarıyla uçmaya başlayan Levent Yüksel’in popülerliğine kavuştuğu Zalim şarkısı, Edward Maya- Mia Martina Stereo Love’un parçasına esin kaynağı oldu.

BARIŞ MANÇO-ALLA BENİ PULLA BENİ

barış manço2

Türk müziğinin en başarılı isimleri arasında yerini alan Barış Manço’nun Alla Beni Pulla Beni şarkısının melodisini Sniper’in Génération Tanguy parçasını dinlediğiniz anda keşfedeceksiniz.

SELDA BAĞCAN- İNCE İNCE BİR KAR YAĞAR

selda bağcan

Türk Halk müziğinin popüler sesi Selda Bağcan’ın İnce İnce Bir Kar Yağar şarkısından adeta yeni bir parça üretildi. Mos Def’in Supermagic parçasının esin kaynağı olan şarkıyı dinlenmenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz.

MFÖ- ADIMIZ MİSKİNDİR BİZİM

mfö

Türk müziğinin en köklü grupları arasında yerini alan MFÖ genç neslin yanından Action Bronson’un Easy Rider şarkısı için de örnek teşkil etmeyi başardı.

MUHLİS AKARSU- ALLAH ALLAH DESEM GELSEM

muhlis akarsu

Türk halk ozanı Muhlis Akarsu’nun Allah Allah Desem Gelsem şarkısı, Scooter & Wiz Khalifa için gösterici oldu. İkili yeni ortaya çıkarttıkları şarkıya Bigroom Blitz ismini verdi.

NÜKHET DURU-BEN SANA VURGUNUM

nukhet duru

Pop müziğin usta isimlerinden biri olarak kabul edilen Nükhet Duru’nun Ben Sana Vurgunum şarkısı The Weeknd grubu için adeta bir hazine oldu. Often isimli şarkının başında Türkçe sözlerin yer alması ise dinleyenleri şoke etti.

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