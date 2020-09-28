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Duygu Özarslan Serenay Sarıkaya'ya mı özendi? Süper minisi olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen ve yazın kilolu haliyle yakalanan Duygu Özarslan'ın son elbisesi olay oldu. Herkes Özarslan'ı Serenay Sarıkaya'ya özenmekle suçladı.

Duygu Özarslan Serenay Sarıkaya'ya mı özendi? Süper minisi olay oldu

Duygu Özaslan, son dönemin en çok konuşulan fenomenleri arasında yer alıyor. Yazın bikinili yakalanan ve kilolarıyla olay olan ünlü ismin sosyal medya paylaşımlarının tamamen farklı olması gündeme gelmişti.

Paylaşımlarında bolca photoshop yapan fenomen eleştirilere maruz kalmıştı. Sık sık Serenay Sarıkaya'ya benzerliğiyle de gündem olan Özarslan pazar kostümüyle sosyal medyada dikkat çekti.

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Siyah süper mini elbisesiyle poz veren Duygu'ya Serenay Sarıkaya'ya özendiğine dair binlerce yorum geldi.

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Sarıkaya'da geçtiğimiz hafta benzer bir elbiseyle kameralara yakalanmıştı.

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