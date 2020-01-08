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  4. Duygu Özaslan'ın bacaklı migren paylaşımı! Herkes bacaklarını attı

Duygu Özaslan'ın bacaklı migren paylaşımı! Herkes bacaklarını attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

YouTube'da çektiği videolarla tanınan Duygu Özaslan migren atağının geldiğini bacak pozuyla duyurunca sosyal medyanın gündemine oturdu. Duygu Özaslan'ın paylaşımı sonrası sosyal medyaya bacak pozu yağdı.

Duygu Özaslan'ın bacaklı migren paylaşımı! Herkes bacaklarını attı

İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak YouTube'a yönelen Duygu Özaslan internette gündem oldu. Çektiği makyaj ve güzellik videolarıyla Instagram ve YouTube'da toplam 2.8 milyon takipçisi bulunan Özaslan, bacak fotoğrafını "Yılda bir kez olan migren atağı günü bugünmüş" cümlesiyle paylaştı.

Ünlü influencer'ın bacaklarının fotoğrafını paylaşarak migreninin tuttuğunu söylemesi Twitter'da espri konusu oldu.

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Migreni olanlar, Özaslan'ın ışıklı ortamda nasıl durabildiğini sorgularken pek çok kullanıcı "Yılda bir kez olan migren atağı günü bugünmüş" notu ile bacaklarının fotoğrafını paylaştı.

İşte Twitter'da yapılan komik paylaşımların bazıları:

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