Duygu Özaslan'ın duş pozuna yorum yağdı! ''Yüzükle mi banyo yapıyorsun?''

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Duygu Özaslan, duş pozunu paylaşarak, ''Yüzümde güller açıyor'' notunu düştü. Ünlü basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlilik hazırlığında olduğu konuşulan Özaslan'ın yüzüğünü gösterdiği pozuna, ''Yüzükle mi banyo yapıyorsun?'', ''Tamam en çok sen evleniyorsun!'' ve ''Yüzüğümü göstermeye çalışırken ben'' gibi yorumlar yapıldı.

Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih eden Özaslan, 30 yaşındaki ünlü basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Daha önce tercih ettiği göğüs dekolteli bluzuyla olay yaratan Özaslan, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

YouTube ve Instagram'da epey aktif olan fenomen, makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üretiyor.



