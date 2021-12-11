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Duygu Özaslan'ın duş pozuna yorum yağdı! ''Yüzükle mi banyo yapıyorsun?''

11.12.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı pozlarıyla magazin gündemini meşgul eden güzel fenomen Duygu Özaslan, bu defa duş sonrası pozunu takipçileriyle paylaştı. Özaslan'ın yüzüğünü gösterdiği paylaşımına yorum yağdı.

Duygu Özaslan'ın duş pozuna yorum yağdı! ''Yüzükle mi banyo yapıyorsun?''

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Duygu Özaslan, duş pozunu paylaşarak, ''Yüzümde güller açıyor'' notunu düştü. Ünlü basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlilik hazırlığında olduğu konuşulan Özaslan'ın yüzüğünü gösterdiği pozuna, ''Yüzükle mi banyo yapıyorsun?'', ''Tamam en çok sen evleniyorsun!'' ve ''Yüzüğümü göstermeye çalışırken ben'' gibi yorumlar yapıldı.

Güzel fenomen Duygu Özaslan'dan'ın duş pozu olay oldu! ''Yüzükle mi banyo yapıyorsun?''

Özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih eden Özaslan, 30 yaşındaki ünlü basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Duygu Özaslan'ın duş pozuna yorum yağdı! ''Yüzükle mi banyo yapıyorsun?''

Daha önce tercih ettiği göğüs dekolteli bluzuyla olay yaratan Özaslan, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Duygu Özaslan'ın duş pozuna yorum yağdı! ''Yüzükle mi banyo yapıyorsun?''

YouTube ve Instagram'da epey aktif olan fenomen, makyaj ve yaşam tarzı içerikleri üretiyor.

Duygu Özaslan'ın duş pozuna yorum yağdı! ''Yüzükle mi banyo yapıyorsun?''

Duygu Özaslan'ın duş pozuna yorum yağdı! ''Yüzükle mi banyo yapıyorsun?''


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