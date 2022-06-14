Duygu Özaslan'ın eşi Can Maxim Mutaf kimdir? Can Maxim Mutaf aslen nereli ve kaç yaşında?

Sosyal medyada içerik üreticiliği yapan Duygu Özaslan, basketbolcu Can Maxim Mutaf ile Fransa'da dünyaevine girdi. Fenomen ismin uzun bir süredir beraberlik yaşadığı bilinen Can Maxim Mutaf'ın hayatı sorgulanmaya başlandı. Peki Can Maxim Mutaf kimdir?

CAN MAXIM MUTAF KİMDİR?

1991 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen basketbolcu Can Maxim Mutaf'ın babası Türk'tür, annesi ise Rus'tur. Sporcu, basketbol kariyerine 2006 senesinde ve Fenerbahçe Ülker'de başlangıç yapmıştır.

FMV Işıkspor'da 2009-2010 sezonunda oynayan Mutaf, 2011-2012 sezonunda ise Mersin BŞB forması giymiştir. 2013 yılında Akdeniz Oyunları'nda Türkiye A millî basketbol takımında yer almış olan sporcu ayrıca sırasıyla Pınar Karşıyaka, Trabzonspor Medical Park, Banvit takımlarında da yer almıştır.

21 Aralık 2016'da takas anlaşması sonucunda Anadolu Efes takımından Furkan Korkmaz ile Banvit takımından Can Maxim Mutaf 2016-2017 sezonunun geri kalan süresince karşılıklı kiralık olarak takas yapıldılar.

Mutaf, Anadolu Efes takımından Beşiktaş'a transfer oldu. Ardından 2019-2021 sezonunda Frutti Extra Bursaspor'da forma giydi. Sporcu, son olarak 2021 senesinde transfer olduğu Darüşşafaka Tekfen'de oynuyor. Ünlü basketbolcunun boyu 1.93 m'dir.

