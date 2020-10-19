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Duygu Özaslan'ın kalçası dalga konusu olunca... Kalçasına bakın ne koydu?

19.10.2020 13:38 | Son Güncelleme:
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Duygu Özaslan'ın kalçası dalga konusu olunca... Kalçasına bakın ne koydu?

YouTuber Duygu Özaslan'ın, geçtiğimiz aylarda yayınladığı bikinili kareleri ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasındaki fark çok konuşulmuştu. Özaslan'ın, bu kez de sevgilisi Maxim Can Mutaf ile yer aldığı kareler Twitter'da büyük yankı uyandırdı. Özaslan kalçasını tutan sevgilisi paylaşınca bakın ne yaptı.

Ünlü YouTuber Duygu Özaslan, Bodrum'da tatil yaparken havuz kenarında görüntülenmiş, Özaslan'ın, kendi yayınladığı bikinili pozları ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasındaki fark gündem olmuştu.

Özaslan, şimdi de basketbolcu sevgilisi Maxim Can Mutaf ile gittiği akşam yemeğinde verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

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Mutaf'ın, sevgilisinin kalçasını eliyle tutması, sosyal medyayı salladı. Çiftin, fotoğrafına binlerce yorum yağdı. Duygu Özaslan ve sevgilisinin bu halleri dalga konusu oldu.

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Özaslan, kendisine gelen bazı tepkilerden sonra da bu kareyi paylaşarak eleştirileri ti'ye aldı.


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Seni takip edip, izleyip ünlü yapanlara yazıklar olsun.Memleketin çivisi çıktı, milyar yıllık evrende hangi döneme geldik, sen affet Allahım
midem bulandı

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