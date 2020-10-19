Duygu Özaslan'ın kalçası dalga konusu olunca... Kalçasına bakın ne koydu?

Ünlü YouTuber Duygu Özaslan, Bodrum'da tatil yaparken havuz kenarında görüntülenmiş, Özaslan'ın, kendi yayınladığı bikinili pozları ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasındaki fark gündem olmuştu.

Özaslan, şimdi de basketbolcu sevgilisi Maxim Can Mutaf ile gittiği akşam yemeğinde verdiği pozlarla adından söz ettirdi.



Mutaf'ın, sevgilisinin kalçasını eliyle tutması, sosyal medyayı salladı. Çiftin, fotoğrafına binlerce yorum yağdı. Duygu Özaslan ve sevgilisinin bu halleri dalga konusu oldu.

Özaslan, kendisine gelen bazı tepkilerden sonra da bu kareyi paylaşarak eleştirileri ti'ye aldı.



