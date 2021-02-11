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Duygu Özaslan sevgilisi için hazırlıkta! Seksi elbiselerini giydi

11.02.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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Duygu Özaslan sevgilisi Can Maxim Mutaf için hazırlık yapıyor. Sevgililer Günü'nde giyeceği elbiseye karar veremeyen Özaslan seksi elbiselerini giyip takipçilerine sordu.

Yaptığı açıklamalarla sık sık alay konusu olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bu kez Sevgililer Günü için hazırlık yapmasıyla gündemde...

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, seksi elbiselerini giyerek hem reklam yaptı hem de hayranlarına şov... "Sevgililer gününde hangisi giyilsin acil yardım" notuyla paylaşım yapan Duygu Özaslan'a yorum yağdı.

Bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınladığı bir videoda, ilişkisiyle ilgili merak edilenleri açıklamıştı.

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"GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK"

Can Maxim Mutaf ile tanışma hikayelerini anlatan Özaslan, "Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. ‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk" demişti.

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