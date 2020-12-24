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Duygu Özaslan süper minisiyle eğilince... Olay pozlar

24.12.2020 08:52 | Son Güncelleme:
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Duygu Özaslan süper minisiyle eğilince... Olay pozlar

Yaptığı paylaşımlarla ve kilo vermesiyle gündeme gelen fenomen Duygu Özaslan kırmızı süper mini elbisesiyle verdiği pozlarla gündeme geldi. Özaslan minicik eteğiyle eğilince yorum yağdı.

İnternet fenomeni Duygu Özaslan, kırmızı mini elbisesiyle verdiği pozlarla takipçilerini mest etti.

Duygu Özaslan, yılbaşı temasına uygun olsun diye kırmızı süper mini elbisesi, kırmızı stilettoları ve kırmızı rujuyla yeni pozlar verdi.

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Verdiği pozlarla her daim gündem olmayı başaran Özaslan, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Size yılbaşı hediyesi vermeye geldim!" deyip takipçilerine yılbaşı dolayısıyla hediye dağıtacağını söyledi.

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DUYGU'NUN CESUR POZLARI ÇOK BEĞENİLDİ

Duygu Özaslan'ın paylaştığı fotoğraflar ise takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Süper minisiyle eğilen ve neredeyse frikik veren ünlü fenomenin takipçilerinin bazılarıyla bu etek boyunu fazla kısa buldu.

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Kısacık kıyafetiyle cesur pozlar veren ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde zayıfladığını söyleyip tecrübelerini takipçileriyle paylaşmıştı.

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