Duygu Özaslan süper minisiyle poz verdi! Beğeni yağdı

YouTuber Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bikinili fotoğrafları herkesi şoke etmişti. Bu karelerin ardından 'Blumia Nervoza' hastalığına yakalandığını açıklayan Özaslan, kilo vermeye başladığını takipçileriyle paylaşıp kendini spora vermişti.

Sporla zayıflayan Duygu Özaslan pozlarıyla dikkat çekiyor. Sık sık reklam için yaptığı paylaşımlarla dalga konusu olan Duygu Özaslan son olarak süper minili elbisesiyle bir pozunu paylaştı.

"Doğum günümü şimdiden kutlamaya başlayabilir miyiz 10 gün kaldı da" notuyla verdiği pozu paylaşan Özaslan beğeni topladı.

Bazı takipçileri ünlü ismin bu mesajını markalardan hediye gelmesi için bilerek yaptığını düşünürken bazıları ile zayıfladığını göstermek için yaptığını söyledi.

