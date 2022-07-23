Duygu Özaslan'ın beğeni yağmuruna tutulan bikinisini beğenenlere alternatif öneriler

Bu sezon sıkça karşılaştığınız kazayağı deseni, bikini modellerinde de kullanılıyor. Sosyal medyada en çok takipçi sayısına sahip olan fenomenler arasında bulunan Duygu Özaslan da kazayağı desenli kırmızı bikini takımıyla binlerce beğeni aldı. Siz de bu bikini takımını beğendiyseniz çok şanslısınız, modelin uygun fiyatlı alternatiflerini listeledik. İşte, çok beğenilen bikini takımına alternatif olabilecek birbirinden güzel bikini modelleri!

1. Şık kesimiyle vücudunuzu daha güzel gösterir: Angelsin Kırmızı Yüksek Bel Bikini Takımı

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Kesimiyle Duygu Özaslan'ın giydiği bikini takımına alternatif olarak sunulabilecek Angelsin Kırmızı Yüksek Bel Bikini Takımı, yıllar geçse de modası geçmeyecek bir tasarıma sahip. Desteksiz bikini üstü, göğüslerinizi toparlar ve daha güzel bir görünüme sokar. %80 polyamid ve %20 elastan içeren kumaşı ile esneyerek vücudunuzu saran bikini takımının beden aralığı 36'dan 42'ye kadar. Kaliteli kumaşıyla tok bir görünüme sahip olan bikini, denizden çıkar çıkmaz kurumaya başlar ve böylece rahat etmenizi sağlar. Şık tasarımıyla vücudunuza çok yakışan bikini takımını sepetinize eklemeye ne dersiniz?

2. Duygu Özaslan'ın bikinisine bire bir benzeyen alternatif: Beach & Beyond Kadın Kazayağı Balenli Bikini Üstü

Duygu Özaslan'ın giydiği bikini üstünü çok beğendiniz ancak orijinal markasını alacak bütçeye sahip değil misiniz? Üzülmeyin, ona bire bir benzeyen Beach & Beyond Kadın Kazayağı Balenli Bikini Üstü uygun fiyatıyla alternatif olabilecek ürünler arasında. Balenli bikini üstü, göğüslerinizi toparlar ve daha güzel bir forma kavuşturur. Kazayağı deseniyle kırmızı ve beyaz renklerinin ahengini yansıtan bikini üstünü aynı deseni taşıyan modeller ya da basic bikini altları ile kombinleyebilirsiniz. 2022 bikini trendlerine damga vuran bu modelin S, M ve L bedenleri bulunuyor.

3. Takımı tamamlayabilirsiniz: Beach & Beyond Kadın Kazayağı V Kesim Bikini Altı

Yukarıdaki bikini üstünün takımı olan Beach & Beyond Kadın Kazayağı V Kesim Bikini Altı, Duygu Özaslan'ın giydiği bikini altının bire bir aynısı. V kesimiyle özellikle fiziğine güvenenlerin tercih edebileceği parça, 2022 plaj giyim modasının en gözde modelleri arasında. Tamamı astarlı olan bikini altı ıslandığında bile iç göstermez ve kaliteli kumaşı sayesinde denizden çıkar çıkmaz hemen kurumaya başlar. Esneyerek vücudunuzu sıkıca toparlayan bu bikini altı fiziğinizi daha güzel bir forma kavuşturur. Kazayağı desenini çok seviyor ve bu desene sahip bir bikini satın almak istiyorsanız ürünü size takdim edelim!

4. Sırt detayıyla beğeni toplar: Koton Bralet Bikini Üstü

Göğüs dekoltesiyle Duygu Özaslan'ın giydiği bikiniye alternatif olabilecek Koton Bralet Bikini Üstü de son zamanlarda beğeni toplayan modeller arasında bulunuyor. Yumuşak dokusuyla rahatlık sunan bikini üstü, sırt kısmındaki detaylarıyla tarz görünmeyi sevenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. 34 ve 42 beden aralığında bulunan kadınların tercih edebileceği bikini üstü, göğüslerinizi toparlıyor ve daha çekici bir görünüme kavuşturuyor. Alt kısmında bulunan bant desteği ile vücudunuzu saran bikini üstünün kırmızı ve tarçın renkli seçenekleri bulunuyor. Çapraz sırt detayıyla beğeni kazanan bikini üstünü denemek ister misiniz?

5. Fiziğine güvenen ve iddialı görünmeyi tercih edenlere: Koton Slim Kalıp Bikini Altı

Yukarıdaki bikini üstünün tamamlayıcısı olarak kullanabileceğiniz Koton Slim Kalıp Bikini Altı, fiziğine güvenenlerin en çok tercih ettiği bikini altı modelleri arasında yer alıyor. Kaliteli kumaşı ile vücudunuzu saran bikini altı, bedeninize hoş bir form kazandırır. 34-42 beden aralığında sunulan bikini modelinin lila, nane yeşili ve kırmızı renk seçenekleri bulunuyor. Minimalist tasarımıyla her bikini üstüyle kombinleyebileceğiniz bu ürünü beyaz renkli pareo ve plaj elbiseleri ile tamamlayabilirsiniz. Görünümünüzü kusursuzlaştırmak için hasır şapka takmayı da ihmal etmeyin!

6. Trendleri yakından takip edenlere: Beach & Beyond Kadın Kazayağı Çoklu Bağlamalı Bikini Üstü

Desenleri ile Duygu Özaslan'ın giydiği bikiniye alternatif olabilecek Beach & Beyond Kadın Kazayağı Çoklu Bağlamalı Bikini Üstü, 2022 bikini trendlerinde sıkça karşılaşacağınız bir tasarıma sahip. Göğüs dekoltesi ve bağlamalı tasarımıyla kendine güvenen kadınların tercih ettiği bikini üstünü yine kazayağı desenli bikini altları ya da basic modeller ile kombin yapabilirsiniz. Bağlama detaylı bikini modellerini sevenler için birbirinden farklı 8 renk ve desen seçeneğiyle sunulan bu model sayesinde herkesin size hayran kalacağı kesin. Yani plajların tozunu attırmaya hazır olun!

7. İp detaylarını sevenlere: Beach & Beyond Kadın Kazayağı İpli Bikini Altı

Yukarıda paylaştığımız bikini üstünün tamamlayıcı parçası olarak tercih edebileceğiniz Beach & Beyond Kadın Kazayağı İpli Bikini Altı da desenleri ile Duygu Özaslan'ın giydiği bikini altına alternatif olabilir. Kaliteli ve likra içerikli kumaşı sayesinde esneyerek vücudunuzu toparlayan bikini altı, alt bedeninizi çekici bir forma kavuşturur. İddialı görünümünü vurgulamak isteyen tüm kadınların tercih edebileceği modelin S, M ve L beden seçenekleri bulunuyor. İpli bikini altı modellerini seviyorsanız 15 farklı renk ve desen seçeneği bulunan ürünü tercih edebilirsiniz.

8. Kusursuz ve zamansız bir model: Koton Bağlama Detaylı Fiyonk Bikini Üstü

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Yıllar geçse bile modası asla geçmeyecek modeller arasında bulunan Koton Bağlama Detaylı Fiyonk Bikini Üstü, kesim tarzıyla Duygu Özaslan'ın giydiği bikiniye alternatif olarak sunulabilir. Destekli ve balenli bikini üstü, göğüslerinizi toparlar ve olduğundan daha güzel bir forma kavuşturur. Özellikle küçük göğüslere sahip olan kadınların tercih edebileceği bikini modeli, kaliteli kumaşı ile uzun yıllar boyunca dayanıklılığını sürdürür. Makinede yıkanabilen bikini modelinin 36, 38 ve 40 beden seçenekleri mevcut. Bikini üstünü dilerseniz kırmızı ya da siyah renkli bikini altları ile kombinleyebilirsiniz. Plaj stilinizi tamamlamak için rengârenk takıları tercih edebilirsiniz.