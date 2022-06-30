Duygu Özaslan'ın beğeni yağmuruna tutulan puantiyeli siyah elbisesine alternatif öneriler

Sosyal medyada tanınan yüzlerin giydiği kıyafetler, sıkça araştırılıyor ve merak ediliyor. Çoğu zaman pahalı markalardan giyinen sosyal medya fenomenleri arasında bulunan Duygu Özaslan'ın giydiği siyah puantiyeli mini elbise, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Aynı elbiseyi alacak bütçeye sahip değilseniz uygun fiyatlı alternatifleri için internet araştırmasına koyulmuş olabilirsiniz. Zahmet etmenize hiç gerek yok, sizler için özenle seçtiğimiz uygun fiyatlı benzer elbise alternatiflerini listeledik. İşte o elbiseler!

1. Rahat kesim ve harika kalıp: N & V Kadın Puantiyeli Arka Bağcıklı Kısa Elbise

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Duygu Özaslan'ın sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken ve beğeni yağmuruna tutulan elbisenin benzeri olan N & V Kadın Puantiyeli Arka Bağcıklı Kısa Elbise, dolabınızın favori ürünleri arasına girebilir. Bağcıklı ve dekolteli sırt detayı sayesinde kusursuz görünüme kavuşan mini elbise, fiziğine güvenen kadınların ilk tercihleri arasında yer alır. Nefes alabilen kaliteli kumaş yapısı ile özellikle yaz aylarında rahat etmenizi sağlayan ürünün V yaka kesimi, boynunuzu uzatarak daha güzel bir görünüme kavuşturur. Rahat kesim ve harika kalıbıyla dolabınızda yer alması gereken parçaya göz atmaya ne dersiniz?

2. Duygu Özaslan'ın elbisesine bire bir benzeyen: TRENDYOLMİLLA Siyah Askılı Viskon Elbise

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın giydiği elbiseyi çok beğendiyseniz ancak elbise bütçenize uymadıysa üzülmeyin. TRENDYOLMİLLA Siyah Askılı Viskon Elbise hem uygun fiyatlı hem bire bir benzeyen bir alternatif olarak karşınızda! %100 viskon kumaştan dikilen elbise, ter emici özelliği ve nefes alabilen yapısı ile yaz aylarında vazgeçilmez kıyafetiniz hâline gelir. Bele oturan kesimi sayesinde vücudunuzu olduğundan daha güzel bir forma kavuşturan ürün, iddialı ve güzel görünüm sağlar. Degaje yakalı mini elbisenin beğenenleri için fuşya pembesi ve siyah renk seçenekleri bulunur.

3. Pilili etek sevenlere: TRENDYOLMİLLA Beyaz Puantiyeli Elbise

"Elbisenin farklı renkli alternatiflerini de görmek istiyorum." diyenler, sizi böyle alalım! TRENDYOLMİLLA Beyaz Puantiyeli Elbise, pilili etek yapısı ve bele oturan kesimi ile basen bölgesinde fazlalık olduğunu düşünen kadınların tercihleri arasında yer alıyor. Siyah ve beyaz rengin eşsiz uyumu ile harmanlanarak tasarlanan elbise, dolabınızda mutlaka bulunması gereken kurtarıcı bir parça. Topuklu ayakkabı ve şık bir saç ile kombin yaparak özel günlerde giyebileceğiniz kıyafeti, spor ayakkabılar ile günlük bir tarza kavuşturabilirsiniz. Duygu Özaslan'ın elbisesine alternatif olarak takdim edebileceğimiz ürünü incelemeden geçmeyin deriz.

4. Bele oturan kesim: Koton Kadın Uzun Kollu Puantiyeli Elbise

Duygu Özaslan'ın giydiği elbisenin kolları kapatan bir alternatifini arıyorsanız sizi buraya alalım! Koton Kadın Uzun Kollu Puantiyeli Elbise, alternatif olarak sunabileceğimiz modeller arasında yer alıyor. Bele oturan kusursuz kesimi ve balon kollu modeli ile kusurlarınızı örterek daha güzel bir görünüme kavuşmanızı sağlayan elbise, dolabınızın kurtarıcı parçaları arasında olmaya aday. Derin dekolteli V yaka kesimi sayesinde boynunuzu uzatarak daha hoş görünmenizi sağlayan parça, hava alabilen kumaş yapısıyla yaz aylarında tercih etmek için son derece uygun. Kusurlarınızı örten bir elbise modeli arayışındaysanız bu ürünü incelemeden geçmeyin.

5. Cesur ve iddialı: Eka Kadın Siyah Puantiyeli Fırfır Detaylı İp Askılı Kısa Elbise

Cesur ve iddialı görünmeyi seven kadınlar buraya! Eka Kadın Siyah Puantiyeli Fırfır Detaylı İp Askılı Kısa Elbise, %100 cotton kumaşı sayesinde hava alarak yaz sıcaklarında rahat etmenizi sağlar. Göğüs kısmında bulunan bağlama detayı ve minik pencere ile eşsiz tasarıma sahip ürün, Duygu Özaslan'ın giydiği elbiseye alternatif olabilecek modeller arasında bulunur. Fırfırlı eteği ve bele oturan kesimi ile vücudunuzu sararak olduğundan daha güzel bir forma kavuşturan elbisenin farklı renk seçenekleri de mevcut. Hem uygun fiyatlı hem kaliteli bir alternatif arıyorsanız, ürünü size takdim edelim!

6. Çekici görünmek isteyenlere: Merry See Saten Puantiyeli Mini Elbise

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Çekici görünmek isteyenleri hemen böyle alalım. Merry See Saten Puantiyeli Mini Elbise ile eşsiz ve iddialı görünüme kavuşabilirsiniz. Saten kumaş türüne sahip olan ürün, vücudunuzdan akıp giden dokusuyla kendinizi daha özel hissetmenizi sağlar. Degaje yaka dekolteli elbise, vücudunuzu saran kesimi ile fiziğine güvenenlerin bayılacağı ürünler arasında bulunur. Sosyal medyada her giydiği ile olay olan Duygu Özaslan'ın elbisesine farklı renkli bir alternatif arıyorsanız tarzı ve kesimi ile çok beğeneceğiniz bu elbiseyi incelemenizi daha sonra da sepetinize eklemenizi öneririz.

7. Vücudu kusursuz gösteren: Emby's Siyah Boyundan Askılı Point Dress

Vücuduna güvenen ve kusursuz görünüme kavuşmak isteyen kadınların tercihi olan Emby's Siyah Boyundan Askılı Point Dress, yaz aylarında sıkça karşılaşacağınız modeller arasında bulunuyor. Boyundan askılı tasarımı ve göğüs altında bulunan pencere detaylarıyla eşsiz görünüme kavuşmanızı sağlayan elbise, 2022 yaz trendlerini kasıp kavurabilir. Astarı bulunan ve iç göstermeyen ürün, mini eteği ve etek ucunda bulunan fırfırları ile daha tatlı bir görünüm sunuyor. Fiziğinize güveniyor ve farklı kesime sahip bir elbise arıyorsanız, dolabınızın favorisi hâline gelecek bu ürünü incelemenizi tavsiye ediyoruz.

8. Omuz detaylarıyla dikkat çeken: FASHİON NİRVANA Kadın Puantiyeli ve Düz Renk Elbise

Balon kol modeliyle dikkat çeken FASHİON NİRVANA Kadın Puantiyeli ve Düz Renk Elbise, ip askılı giymek istemeyen ama Duygu Özaslan'ın elbisesini çok beğenenlere alternatif olabilecek ürünler arasında yer alıyor. Göğüs drapeleri sayesinde farklı bir görünüme kavuşturularak şıklığı yakalamanızı sağlayan ürün, dolabınızın kurtarıcı ürünleri arasında olmaya aday. S, M ve L beden seçenekleri bulunan modelin, beğenenleri için siyah ve pudra pembesi renk seçenekleri bulunuyor. Kaliteli likralı kumaşı ile özellikle ara bedenlere rahatça uyum sağlayabilen elbiseyi, yaz aylarında üstünüzden çıkarmak istemeyeceksiniz.

9. Dekolte sevenlere: Cool & Sexy Kadın Siyah Kruvaze Puantiyeli Skater Elbise

Dekolte giyinmeyi seven kadınların tercih ettiği modeller arasında bulunan Cool & Sexy Kadın Siyah Kruvaze Puantiyeli Skater Elbise, etek kesimi ile Duygu Özaslan'ın giydiği elbiseye alternatif olabilecek modellerden bir diğeri. Kruvaze yakası sayesinde dekoltesini istediğiniz ölçüde ayarlayabileceğiniz ürün, bele oturan kesimi ve kendi kumaşından yapılan ince kemeri ile vücudunuza oturarak sizi kusursuz görünüme kavuşturur. Esneyebilen likralı kumaş türü sayesinde ara bedende bulunan kadınlara rahatça uyum sağlayabilen elbise, spor ayakkabı ile kombin yapıldığında günlük; topuklu ayakkabılar ile kombin yapıldığında ise şık bir görünüme kavuşur.

10. Eşsiz bir model: BABILLCO Mini Puantiyeli Mavi Elbise

Duygu Özaslan'ın elbisesine farklı renklerde alternatif arayanların beğeneceği BABILLCO Mini Puantiyeli Mavi Elbise, dolabınızın favori parçaları arasına girebilir! %95 koton ve %5 elastan içerikten oluşan kumaş türü sayesinde terletmeyen ve nem emici özelliği bulunan elbise, yaz aylarında tercih edebileceğiniz ürünler arasında bulunuyor. XS ve L beden aralığında bulunan kadınların tercih edebileceği bu model, özellikle kum saati vücut tipine sahip olan kadınlara çok yakışıyor. Vücudunuzu sıkıca saran ve kalp yaka kesimi ile eşsiz tasarıma sahip olan modele, fiziğine güvenen kadınların mutlaka şans vermesini öneriyoruz.