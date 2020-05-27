Duygu Sarışın'dan iddialara fotoğraflı yanıt

Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, bir kez daha dostluklarını gözler önüne serdi.

Aylardır karantinada olan iki oyuncu, bayramdaki dört günlük sokağa çıkma yasağında bir araya geldi. Buluşmanın adresi ise Tatlıtuğ-Dizer çiftinin Kemerburgaz'daki evleriydi.

Çağatay Ulusoy, ikilinin evine kendisi gibi oyuncu aşkı Duygu Sarışın'la gitti.

Bayramdaki buluşmayı ortaya çıkaran da Sarışın'ın Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğiyle yaptığı paylaşım oldu.



Böylelikle Ulusoy ile Sarışın'ın ayrılığı iddiaları da bir kez daha asılsız çıktı.

Sarışın, Tatlıtuğ'un köpeğiyle bu pozunu yayınlayarak da "Çağatay ile ayrılmadık" mesajı verdi.



