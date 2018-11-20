Duygusu Gülpınar'dan Ali Ağaoğlu itirafı

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygusu Gülpınar, 2 Sayfa programına katıldı. Kendisinden 41 yaş büyük sevgilisi Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı dönemde eleştiri odağı olan Gülpınar programda yeni sevgilisiyle ayrıldığını ve hediye gelen arabayı da geri verdiğini açıkladı.

Eski sevgili Ağaoğlu ile de ilgili itiraflarda bulundu! Duygusu Gülpınar açıklamasında "Onunla yaşadığım günleri özlüyorum. Ali'yi değil ama yaşadığımız günleri özlüyorum" dedi.

Duygusu Gülpınar, Ağaoğlu ile 3 yıl aynı evde yaşadığını ailesiyle bile bu kadar uzun süre birlikte yaşamadığını da itiraf etti.

Duygusu Gülpınar eski sevgilisini para için sevmediğini ve para için özlemediğinin de altını çizdi. Duygusu Gülpınar "yine beni koruyup kollasaydı, parası olmasaydı yine beraber olurdum. Yaş farkını hiç hissetmedim. Ali Bey de hissettirmedi. Aynı imkanlara sahip B kişisi olsaydı muhtemelen hiç yaşayamazdım. Ama beni korusa kollasa onu hissetirse yaşardım" dedi.

Duygusu Gülpınar babasına kırgınlığına dair de açıklamalar yaptı. Duygusu Gülpınar açıklamasında "Babamı asla affetmeyeceğim umarım o da beni affetmez" diyerek herkesi şaşırttı. Duygusu Gülpınar çocukluğunu büyükannesiyle geçirdiğini söyledi. Genç isim annesiyle arasının iyi olduğunu da söyledi.

Duygusu Gülpınar yaşadığı ilişkilerden de ders aldığını söyledi. Duygusu Gülpınar "Ali Bey'e hiçbir şey borçlu değilim. Ama o bana borçlu belki de. Yanında kaldım, ilaçlarını verdim, uykusuz kaldım" dedi.



