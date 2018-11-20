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Duygusu Gülpınar'dan Ali Ağaoğlu itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.11.2018 11:17 | Son Güncelleme

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygusu Gülpınar canlı yayında yaptığı itirafla şaşırttı! Duygusu Gülpınar açıklamasında Ağaoğlu'nu özlediğini söyledi.

Duygusu Gülpınar'dan Ali Ağaoğlu itirafı

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygusu Gülpınar, 2 Sayfa programına katıldı. Kendisinden 41 yaş büyük sevgilisi Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı dönemde eleştiri odağı olan Gülpınar programda yeni sevgilisiyle ayrıldığını ve hediye gelen arabayı da geri verdiğini açıkladı.

Eski sevgili Ağaoğlu ile de ilgili itiraflarda bulundu! Duygusu Gülpınar açıklamasında "Onunla yaşadığım günleri özlüyorum. Ali'yi değil ama yaşadığımız günleri özlüyorum" dedi.

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Duygusu Gülpınar, Ağaoğlu ile 3 yıl aynı evde yaşadığını ailesiyle bile bu kadar uzun süre birlikte yaşamadığını da itiraf etti.

Duygusu Gülpınar eski sevgilisini para için sevmediğini ve para için özlemediğinin de altını çizdi. Duygusu Gülpınar "yine beni koruyup kollasaydı, parası olmasaydı yine beraber olurdum. Yaş farkını hiç hissetmedim. Ali Bey de hissettirmedi. Aynı imkanlara sahip B kişisi olsaydı muhtemelen hiç yaşayamazdım. Ama beni korusa kollasa onu hissetirse yaşardım" dedi.

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Duygusu Gülpınar babasına kırgınlığına dair de açıklamalar yaptı. Duygusu Gülpınar açıklamasında "Babamı asla affetmeyeceğim umarım o da beni affetmez" diyerek herkesi şaşırttı. Duygusu Gülpınar çocukluğunu büyükannesiyle geçirdiğini söyledi. Genç isim annesiyle arasının iyi olduğunu da söyledi.

Duygusu Gülpınar yaşadığı ilişkilerden de ders aldığını söyledi. Duygusu Gülpınar "Ali Bey'e hiçbir şey borçlu değilim. Ama o bana borçlu belki de. Yanında kaldım, ilaçlarını verdim, uykusuz kaldım" dedi.


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Duygusu Gülpınar ali ağaoğlu Ali Ağaoğlunun yeni sevgilisi

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
kesin paran bitmiştir özlemen ondandır senin hadi gidi seni özlemişmiş açık açık söylesene param bitti diye magazin haberlerinde beni göstermiyorlar diye boy boy fotoların o gece klübü senin bu gece klübü benim gezemiyom desene
parasını ve lux yaşantısını özlemiştir. bu tipsizde o olmasa dönüp kimse yüzüne bile tukurmez.
duygusu, tamamen duygusal konuşmuş.
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