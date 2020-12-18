Düzce nerede? Nüfusu kaç, gezilecek yerler neler? Düzce ile İstanbul ve Ankara arası kaç km?

Tarihi açıdan son derece eski medeniyetlerin yaşamış olduğu bir yerleşke olan Düzce; Roma, Bizans ve Osmanlı Devleti dönemlerine tanıklık etti. Bu anlamda ülkemizin önemli şehirlerinden biri olan Düzce'nin iki büyük metropol arasında yer almasından dolayı ekonomik bakımdan da son derece dinamik bir yapıda olduğunu söylemek mümkün. 2016 yılında gerçekleştirilen son nüfus sayımına göre yaklaşık 350 bin kişinin ikamet ettiği il, ülkemizin en önemli yerleşim yerlerindendir. Yazımızın devamını inceleyerek "Düzce nerede? Nüfusu kaç, gezilecek yerler neler?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. Düzce Nerede? Düzce, coğrafi bölge olarak Karadeniz Bölgesi'nin batı bölümünde bulunur. Bolu'nun kuzey batısında bulunan şehrin, batısında Sakarya, doğusunda Zonguldak yer alır. Kuzeyinde Karadeniz'e sınırı olan şehir, denize paralel dağlara sahiptir. İlin denize yüksekliği ise yaklaşık 160 metredir. Bunlara ek olarak Düzce ilinin doğu batı yönlü uzanmakta olan TEM otobanı ve D-100 kara yolu üzerinde olduğunu belirtmek gerekir.

Düzce İlçeleri Neler? 1999 yılında il statüsüne geçmiş olan Düzce'nin, il merkezi dışında 7 ilçesi bulunur. Bu ilçeler; Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca olarak sıralanabilir. Yine il merkezini dışarıda bırakırsak ilin en kalabalık ilçesi yaklaşık 40 bin kişilik nüfusuyla Akçakoca'dır. Şehrin Karadeniz ile kıyısını oluşturan Akçakoca, 35 kilometre uzunluğunda geniş bir kumsala sahiptir. Düzce Gezilecek Yerler Neler? Düzce, tarihi itibarı ile son derece eski ve köklü bir geçmişe sahip. Bu doğrultuda ilin, Hititlerin hüküm sürdüğü milattan önce 1400'lü yıllara kadar götürülebilen bir mazisi var. İlde bu doğrultuda pek çok tarihi yapıya rast gelmek mümkün. Prusias Ad Hypium ya da Hypios olarak anılan antik kent, ilçenin en eski yerleşim yerlerinden biri. Konuralp beldesinde yer alan antik kentin milattan önce üçüncü yüzyıl civarlarında inşa edildiği düşünülüyor. Tabak ve Küçük Melen çaylarının yakınında kurulmuş olan bu antik kentte çeşitli küçük eserlerin yanı sıra Roma Köprüsü ve Tanrıça Tyche heykeli görülebilir.

Konuralp beldesinde bulunan diğer antik yapılardan bir diğeri de 40 Basamaklar olarak da Antik Tiyatro'dur. 2000 yaşında olduğu düşünülen bu tiyatronun, Prusias Krallığı tarafından inşa edildiği biliniyor. Tiyatro, günümüzde de konser ya da festivallere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

İlin kuzeyinde yer alan Akçakoca ilçesi ise Karadeniz'in kıyısında yer alan önemli tatil beldelerinden. Yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki geniş ve güzel kumsalıyla yaz aylarında pek çok turisti çeken belde, ormandan kaynağını alan dereleri ve piknik alanlarıyla da güzel bir tatile imkan veriyor. Düzce Nüfusu Kaç? 2016 yılında gerçekleştirilen son nüfus sayımına göre ilin nüfusu yaklaşık olarak 350 bindir. Bu nüfusun yaklaşık 200 bini ise ilin merkezinde ikamet eder. Düzce Hangi Bölgede Bulunur? Düzce, Marmara Bölgesi'ne ve dolayısıyla İstanbul'a son derece yakın olsa da Karadeniz Bölgesi'ne dahil kabul edilir. Karadeniz Bölgesi'nin batı bölümünde olan ilin, Karadeniz'de kısa sayılamayacak bir kıyı şeridi de vardır.