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Düzce nerede? Nüfusu kaç, gezilecek yerler neler? Düzce ile İstanbul ve Ankara arası kaç km?

Ali Gövel Ali Gövel 18.12.2020 16:48 | Son Güncelleme:
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Düzce nerede? Nüfusu kaç, gezilecek yerler neler? Düzce ile İstanbul ve Ankara arası kaç km?

İçindekiler

  • Düzce Nerede?
  • Düzce İlçeleri Neler?
  • Düzce Gezilecek Yerler Neler?
  • Düzce Nüfusu Kaç?
  • Düzce Hangi Bölgede Bulunur?
  • Düzce İstanbul Arası Kaç Saat ve Kaç Km?
  • Düzce Ankara Arası Kaç Km?
  • Düzce Nereye Bağlı?

Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerden biri olan Düzce, Karadeniz kıyısına paralel bir biçimde ilerleyen dağlara sahip. 1999 yılında il statüsü kazanmış olan bölge, aynı yıl ülkemizin tarihinde acı bir yeri olan 12 Kasım depremi dolayısıyla büyük hasara uğradı ve buna bağlı olarak ciddi bir darbe aldı. Peki, Düzce nerede? İşte Düzce hakkındaki detaylar...

Tarihi açıdan son derece eski medeniyetlerin yaşamış olduğu bir yerleşke olan Düzce; Roma, Bizans ve Osmanlı Devleti dönemlerine tanıklık etti. Bu anlamda ülkemizin önemli şehirlerinden biri olan Düzce'nin iki büyük metropol arasında yer almasından dolayı ekonomik bakımdan da son derece dinamik bir yapıda olduğunu söylemek mümkün. 2016 yılında gerçekleştirilen son nüfus sayımına göre yaklaşık 350 bin kişinin ikamet ettiği il, ülkemizin en önemli yerleşim yerlerindendir. Yazımızın devamını inceleyerek "Düzce nerede? Nüfusu kaç, gezilecek yerler neler?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.

Düzce Nerede?

Düzce, coğrafi bölge olarak Karadeniz Bölgesi'nin batı bölümünde bulunur. Bolu'nun kuzey batısında bulunan şehrin, batısında Sakarya, doğusunda Zonguldak yer alır. Kuzeyinde Karadeniz'e sınırı olan şehir, denize paralel dağlara sahiptir. İlin denize yüksekliği ise yaklaşık 160 metredir. Bunlara ek olarak Düzce ilinin doğu batı yönlü uzanmakta olan TEM otobanı ve D-100 kara yolu üzerinde olduğunu belirtmek gerekir.

Düzce İlçeleri Neler?

1999 yılında il statüsüne geçmiş olan Düzce'nin, il merkezi dışında 7 ilçesi bulunur. Bu ilçeler; Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca olarak sıralanabilir. Yine il merkezini dışarıda bırakırsak ilin en kalabalık ilçesi yaklaşık 40 bin kişilik nüfusuyla Akçakoca'dır. Şehrin Karadeniz ile kıyısını oluşturan Akçakoca, 35 kilometre uzunluğunda geniş bir kumsala sahiptir.

Düzce Gezilecek Yerler Neler?

Düzce, tarihi itibarı ile son derece eski ve köklü bir geçmişe sahip. Bu doğrultuda ilin, Hititlerin hüküm sürdüğü milattan önce 1400'lü yıllara kadar götürülebilen bir mazisi var. İlde bu doğrultuda pek çok tarihi yapıya rast gelmek mümkün.

  • Prusias Ad Hypium ya da Hypios olarak anılan antik kent, ilçenin en eski yerleşim yerlerinden biri. Konuralp beldesinde yer alan antik kentin milattan önce üçüncü yüzyıl civarlarında inşa edildiği düşünülüyor. Tabak ve Küçük Melen çaylarının yakınında kurulmuş olan bu antik kentte çeşitli küçük eserlerin yanı sıra Roma Köprüsü ve Tanrıça Tyche heykeli görülebilir.
  • Konuralp beldesinde bulunan diğer antik yapılardan bir diğeri de 40 Basamaklar olarak da Antik Tiyatro'dur. 2000 yaşında olduğu düşünülen bu tiyatronun, Prusias Krallığı tarafından inşa edildiği biliniyor. Tiyatro, günümüzde de konser ya da festivallere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
  • İlin kuzeyinde yer alan Akçakoca ilçesi ise Karadeniz'in kıyısında yer alan önemli tatil beldelerinden. Yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki geniş ve güzel kumsalıyla yaz aylarında pek çok turisti çeken belde, ormandan kaynağını alan dereleri ve piknik alanlarıyla da güzel bir tatile imkan veriyor.

Düzce Nüfusu Kaç?

2016 yılında gerçekleştirilen son nüfus sayımına göre ilin nüfusu yaklaşık olarak 350 bindir. Bu nüfusun yaklaşık 200 bini ise ilin merkezinde ikamet eder.

Düzce Hangi Bölgede Bulunur?

Düzce, Marmara Bölgesi'ne ve dolayısıyla İstanbul'a son derece yakın olsa da Karadeniz Bölgesi'ne dahil kabul edilir. Karadeniz Bölgesi'nin batı bölümünde olan ilin, Karadeniz'de kısa sayılamayacak bir kıyı şeridi de vardır.

Düzce İstanbul Arası Kaç Saat ve Kaç Km?

Düzce İstanbul arası il merkezleri esas alındığında yaklaşık 220 kilometrelik bir mesafeye sahiptir. Bu mesafe şahsi bir araçla yaklaşık olarak 3 saatlik bir yolculuk anlamına gelir.

Düzce Ankara Arası Kaç Km?

Düzce'nin Ankara ile mesafesi ise yaklaşık olarak 230 kilometredir. İstanbul ile benzer sürelerde bir yolculukla Düzce'den Ankara'ya varılabilir.

Düzce Nereye Bağlı?

Düzce, coğrafi bölge olarak Karadeniz Bölgesi'ne bağlı bulunur. Ancak idari olarak 1999 yılında il statüsüne geçen Düzce başka bir ile bağlı bulunmaz. Ancak il, 12 Kasım 1999'dan önce Bolu'ya bağlıydı.

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