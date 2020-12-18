Düzce nerede? Nüfusu kaç, gezilecek yerler neler? Düzce ile İstanbul ve Ankara arası kaç km?

Tarihi açıdan son derece eski medeniyetlerin yaşamış olduğu bir yerleşke olan Düzce; Roma, Bizans ve Osmanlı Devleti dönemlerine tanıklık etti. Bu anlamda ülkemizin önemli şehirlerinden biri olan Düzce'nin iki büyük metropol arasında yer almasından dolayı ekonomik bakımdan da son derece dinamik bir yapıda olduğunu söylemek mümkün. 2016 yılında gerçekleştirilen son nüfus sayımına göre yaklaşık 350 bin kişinin ikamet ettiği il, ülkemizin en önemli yerleşim yerlerindendir. Yazımızın devamını inceleyerek "Düzce nerede? Nüfusu kaç, gezilecek yerler neler?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz.
Düzce, coğrafi bölge olarak Karadeniz Bölgesi'nin batı bölümünde bulunur. Bolu'nun kuzey batısında bulunan şehrin, batısında Sakarya, doğusunda Zonguldak yer alır. Kuzeyinde Karadeniz'e sınırı olan şehir, denize paralel dağlara sahiptir. İlin denize yüksekliği ise yaklaşık 160 metredir. Bunlara ek olarak Düzce ilinin doğu batı yönlü uzanmakta olan TEM otobanı ve D-100 kara yolu üzerinde olduğunu belirtmek gerekir.
1999 yılında il statüsüne geçmiş olan Düzce'nin, il merkezi dışında 7 ilçesi bulunur. Bu ilçeler; Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca olarak sıralanabilir. Yine il merkezini dışarıda bırakırsak ilin en kalabalık ilçesi yaklaşık 40 bin kişilik nüfusuyla Akçakoca'dır. Şehrin Karadeniz ile kıyısını oluşturan Akçakoca, 35 kilometre uzunluğunda geniş bir kumsala sahiptir.
Düzce, tarihi itibarı ile son derece eski ve köklü bir geçmişe sahip. Bu doğrultuda ilin, Hititlerin hüküm sürdüğü milattan önce 1400'lü yıllara kadar götürülebilen bir mazisi var. İlde bu doğrultuda pek çok tarihi yapıya rast gelmek mümkün.
2016 yılında gerçekleştirilen son nüfus sayımına göre ilin nüfusu yaklaşık olarak 350 bindir. Bu nüfusun yaklaşık 200 bini ise ilin merkezinde ikamet eder.
Düzce, Marmara Bölgesi'ne ve dolayısıyla İstanbul'a son derece yakın olsa da Karadeniz Bölgesi'ne dahil kabul edilir. Karadeniz Bölgesi'nin batı bölümünde olan ilin, Karadeniz'de kısa sayılamayacak bir kıyı şeridi de vardır.
Düzce İstanbul arası il merkezleri esas alındığında yaklaşık 220 kilometrelik bir mesafeye sahiptir. Bu mesafe şahsi bir araçla yaklaşık olarak 3 saatlik bir yolculuk anlamına gelir.
Düzce'nin Ankara ile mesafesi ise yaklaşık olarak 230 kilometredir. İstanbul ile benzer sürelerde bir yolculukla Düzce'den Ankara'ya varılabilir.
Düzce, coğrafi bölge olarak Karadeniz Bölgesi'ne bağlı bulunur. Ancak idari olarak 1999 yılında il statüsüne geçen Düzce başka bir ile bağlı bulunmaz. Ancak il, 12 Kasım 1999'dan önce Bolu'ya bağlıydı.
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